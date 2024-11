FCSB vs Olympiacos în Europa League – Ora de start și cine transmite meciul la tv

După disputarea a patru etape din grupele Europa League, FCSB se află pe locul 8, unul care duce direct în optimile competiției. Joi seara, pe Arena Naționala vine Olympiacos, meciul urmând să înceapă la ora 22:00.

„Jucăm cu unul dintre cele mai puternice cluburi din Grecia. Va fi un meci dificil. Am arătat că meciurile din Europa ne priesc. Știm că va fi un stadion plin. Sperăm să-i răsplătim pe teren pe fani, suporterii vor crea o atmosferă extraordinară.

Vom încerca să câștigăm meciul, cred că am jucat și cu alte echipe bune. Este un test bun pentru noi. Dacă vorbim de accidentări, eu cred că noi suntem echipa cu cele mai multe.

Eu am jucat în Grecia trei ani, am mulți prieteni. Ei au mulți jucători cu calitate, trebuie să ne și apărăm ca să facem un meci bun” – Elias Charalambous, antrenor FCSB.

„Asta contează foarte mult, să stai bine mental pentru că acolo se face diferența. Asta face diferența dintre noi și Europa când ne lovim de ei. Noi avem prea multe emoții, facem prea multe calcule, ei sunt foarte puternici mental.

Acolo se face diferența pentru că și ei au tot două picioare. Au și pregătirea fizică necesară. Cred că stăm din punct de vedere mental suntem foarte bine” – Valentin Crețu, fotbalist al celor de la FCSB.

Echipe probabile

FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Ngezana, Radunovic – Olaru, Șut, Edjouma – Miculescu, Bîrligea, F. Tănase

Olympiakos: Tzolakis – Rodinei, Retsos, Priola, Ortega – D. Garcia, Mouzakitis – Costinha, Kostoulas, Masouras – El Kaab

Ce meciuri mai are de disputat FCSB în Europa League după duelul cu Olympiacos

