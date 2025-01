FCSB vs Manchester United, meci decisiv în Europa League – Cine transmite meciul de pe Arena Națională

FCSB joacă joi pe Arena Națională împotriva celor de la Manchester United, campioana din Liga 1 având nevoie de o victorie pentru a fi sigură de calificarea în optimile Europa League.

Echipe probabile

FCSB: Târnovanu, Crețu, Ngezana, Dawa, Popescu, Radunovic, Alhassan, Șut, Tănase, Miculescu, Bârligea

Manchester United: Onana, Yoro, Maguire, Martinez, Mazraoui, Eriksen, Mainoo, Dalot, Diallo, Fernandes, Hojlung

Absenți FCSB: Baeten, Chiricheș, Lixandru, Olaru, Octavian Popescu

Absenți: United: Evans, Mount, Rashford, Shaw.

De știut:

