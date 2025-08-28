FCSB, meci decisiv în Europa League: Cine transmite la tv partida cu Aberdeen
FCSB se află la un singur meci distanță de o eventuală calificare în faza grupelor din Europa League. După 2-2 în manșa tur din Scoția, campioana României trebuie să câștige pe Arena Națională contra lui Aberdeen pentru a obține calificarea.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- FCSB vs Aberdeen va avea loc joi, 28 august, de la ora 21:30, urmând să fie în direct pe ProTV și Voyo, dar și LiveText pe G4Media.ro.
De știut înainte de returul de pe Arena Națională
- În meciul tur, FCSB a condus în Scoția cu 2-0, dar a scăpat printre degete victoria (2-2) după ce a jucat mai mult de o repriză în inferioritate numerică.
- În ultimele cinci partide, FCSB are o singură victorie, două remize și trei înfrângeri.
- De cealaltă parte, Aberdeen are o victorie, o remiză și trei înfrângeri.
- Meciul de pe Arena Națională va fi arbitrat de Espen Eksas. Asistenți vor fi Jan Erik Engan și Anders Olav Dale (toți din Norvegia).
- Oficialii FCSB se așteaptă ca aproximativ 40 de mii de fani să fie prezenți la returul cu Aberdeen de pe Arena Națională.
- Echipa eliminată în urma dublei manșe va juca în grupele Conference League.
- Aberdeen a terminat pe locul 5 campionatul din Scoția în stagiunea precedentă, la 39 de puncte în urma campioanei Celtic Glasgow.
- Aberdeen are un lot evaluat la €19.80 milioane, conform Transfermarkt.
- De cealaltă parte, FCSB are un lot de jucători evaluat la €47.43 milioane.
- Aberdeen are o medie de vârstă a lotului de 24.8 ani.
- De cealaltă parte, FCSB are o medie de vârstă a lotului de 27.2 ani.
- Aberdeen a câștigat patru titluri de campioană a Scoției (ultimul în 1985), opt Cupe ale Scoției și șase Supercupe ale Scoției.
- De asemenea, la nivel european gruparea scoțiană se poate mândri cu cucerirea trofeului în Cupa Cupelor (1983) și Supercupa Europei un an mai târziu.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.