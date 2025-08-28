FCSB, meci decisiv în Europa League: Cine transmite la tv partida cu Aberdeen

FCSB se află la un singur meci distanță de o eventuală calificare în faza grupelor din Europa League. După 2-2 în manșa tur din Scoția, campioana României trebuie să câștige pe Arena Națională contra lui Aberdeen pentru a obține calificarea.

FCSB vs Aberdeen va avea loc joi, 28 august, de la ora 21:30, urmând să fie în direct pe ProTV și Voyo, dar și LiveText pe G4Media.ro.

De știut înainte de returul de pe Arena Națională