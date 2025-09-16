FC Barcelona amână deschiderea Camp Nou – Catalanii vor disputa partida cu Getafe tot pe stadionul Johan Cruyff de 6.000 de locuri / Incertitudini pentru duelul cu PSG

G4Media.ro
Camp Nou, stadiul actual al lucrarilor pe final de 2024 / Sursa foto: captură video
FC Barcelona a confirmat că meciul împotriva lui Getafe, programat duminică, 21 septembrie, pentru etapa a 5-a din La Liga, se va disputa pe stadionul Johan-Cruyff, întrucât Camp Nou rămâne încă indisponibil, transmite L’Equipe.

Într-un comunicat emis marți, clubul catalan a anunțat oficial locul de desfășurare al partidei de la ora 22:00 (ora României): stadionul Johan-Cruyff, cu o capacitate de 6.000 de locuri, unde Barça a învins duminică trecută pe Valencia la primul meci de campionat jucat „acasă” în acest sezon (6-0). Această decizie înseamnă că fanii vor mai avea de așteptat până să revină în tribunele Camp Nou.

Clubul a precizat că depune toate eforturile pentru redeschiderea cât mai rapidă a Spotify Camp Nou, însă nu a oferit garanții că următoarele meciuri vor avea loc acolo. Deși se ia în calcul o revenire pe stadion pentru confruntarea cu Real Sociedad, programată pe 28 septembrie, persistă incertitudinea în privința meciului de Liga Campionilor cu PSG, pe 1 octombrie. Motivul: UEFA impune o capacitate minimă de 45.000 de locuri pentru acest tip de partide, prag pe care Camp Nou ar putea să nu-l atingă la timp.

