Fântâni şi cursuri de apă, secate în județul Covasna. Prefectul face apel la cetăţeni să nu risipească resursele

Mai multe fântâni şi cursuri de apă din judeţul Covasna au secat total sau parţial în această vară, iar prefectul Raduly Istvan a făcut, marţi, un apel către cetăţeni să nu risipească resursele.

Prefectul a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că acesta a fost primul an în care judeţul Covasna a intrat sub incidenţa codului roşu de caniculă, în ultima lună fiind înregistrate 16 zile în care mercurul termometrelor a indicat temperaturi de 35 de grade Celsius.

„În ultimele două zile s-a răcit foarte mult vremea şi am înregistrat chiar şi azi dimineaţă 13 grade Celsius, faţă de acele zile în care am avut cod portocaliu şi într-o zi cod roşu. În cele 30 de zile cuprinse între 21 iunie şi 20 iulie, la Sfântu Gheorghe au fost 27 de zile în care temperatura maximă a atins sau a depăşit 30 de grade Celsius şi în 16 dintre aceste zile termometrul a indicat 35 de grade Celsius sau mai mult la noi în judeţ. Colegii care lucrează de mai mult timp aici, la Instituţia Prefectului judeţul Covasna, spun că, de când a fost introdus sistemul de coduri, nu a existat niciodată o avertizare cod roşu de caniculă, dar în ziua de 17 iulie s-a întâmplat şi asta”, a declarat prefectul Raduly Istvan, transmite Agerpres.

Potrivit acestuia, judeţul Covasna nu a fost ocolit nici de ploi torenţiale însoţite de tunete, fulgere şi uneori chiar şi de grindină, până în prezent cinci UAT-uri, respectiv Târgu Secuiesc, Cernat, Cătălina, Dalnic şi Valea Crişului, raportând pagube semnificative înregistrate de agricultori din cauza furtunilor.

Prefectul a precizat că din cauza vremii extrem de calde, opt cursuri de apă au secat complet sau pe unele secţiuni – Mărtineni (Cătălina), Zăbala, Fundul Pârâului (la nord de Zăbala), Ojdula, Saciova, Belinul Mic, Belinul Mare şi Debren.

Acesta a mai menţionat că, în conformitate cu Legea Apelor 107/1996, Sistemul de Gospodărire de Apelor a instituit, începând cu data de 15 iulie, restricţii de folosire a apei, treapta 4, pe pâraiele Turia, Caşin, Mărcuşa (Cătălina) şi Borviz, ceea ce înseamnă că nu se poate extrage apă pentru irigaţii, măsura afectând 33 de utilizatori.

De asemenea, au fost instituite restricţii treptele 2 şi 3 pe cursurile de apă Valea Crişului, Aita şi Belin, unde consumul a fost limitat la 40-50%, măsura afectând patru ferme piscicole.

„Potrivit experţilor, acest fenomen este cauzat de scăderea cantităţii de zăpadă în timpul iernii, de creşterea de la an la an a temperaturilor medii şi scăderea precipitaţiilor în lunile de vară. Conform măsurătorilor proprii ale SGA (temperaturile sunt înregistrate de două ori pe zi, la ora 6.00 şi la ora 18.00 în trei locaţii: Baraolt, Micfalău, Ruseni), creşterea temperaturilor medii este deosebit de îngrijorătoare: în lunile iunie şi iulie, între anii 2021 şi 2024, acestea au crescut cu aproape trei grade Celsius. În 2021 au fost 18,7 grade Celsius, în 2022 – 18,85 grade Celsius, 2023 – 19,05 grade Celsius, iar în 2024 – 21,4 grade Celsius). Ca urmare, debitul mediu multianual din iulie a râului Olt, de 11,65 metri cubi pe secundă la Micfalău, a scăzut în acest an la un sfert, adică la 2,89 metri cubi pe secundă, în timp ce debitul pârâului Caşin la Târgu Secuiesc a scăzut de la 2,56 metri cubi pe secundă la 14% din media multianuală, respectiv la 0,35 metri cubi pe secundă”, a precizat prefectul Raduly Istvan.

Acesta a mai menţionat că aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei este, deocamdată, satisfăcătoare, deoarece, cu excepţia zonelor Baraolt şi Covasna, alimentarea se face din puţuri de mari adâncimi, însă a îndemnat locuitorii judeţului să nu facă risipă de apă.

„Şi directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Covasna şi directorul Direcţiei Agricole spun că, deocamdată, nu putem vorbi de secetă pedologică, dar, într-adevăr, nivelul apei freatice a scăzut, avem foarte multe fântâni care au secat şi am avut şi o cerere din partea unor cetăţeni din localitatea Vâlcele, ca să-i sprijinim prin ISU să fie dusă apă în aceste fântâni (…) Dacă consumul de apă este menţinut în limite rezonabile, atunci restricţiile de apă, aşa cum s-a întâmplat deja în alte judeţe din ţară, pot fi evitate în ciuda vremii neobişnuit de calde”, a mai spus prefectul Raduly Istvan.