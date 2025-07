F1 revine cu imprevizibilul MP din Belgia – Cine transmite la tv cursa de la Spa-Francorchamps

Marele Premiu al Belgiei promite spectacol la revenirea curselor de Formula 1 după o pauză de trei săptămâni. Grand Prix-ul de la Spa-Francorchamps este unul imprevizibil, la fel ca și vremea schimbătoare din Ardeni. McLaren este favorită, dar rămâne de văzut cum se va schimba evoluția Ferrari după ce italienii vor introduce noua suspensie spate pe monopostul SF-25.

Pirelli aduce la Spa‑Francorchamp următoarele pneuri: C1 (Hard – alb), C3 (Medium – galben) și C4 (Soft – roșu).

Cu temperaturi moderate și posibile ploi, multe dintre echipe ar putea merge pe două opriri la boxe (soft + medium).

Vremea rămâne un pion important în Belgia, multe dintre strategii schimbându-se de la un tur la altul în funcție de temperaturi și de ploaie.

Programul Marelui Premiu din Belgia, ediția din 2025

Vineri, 25 iulie

Antrenamente 1 / 13:30 – 14:30 / Antena Play direct

Calificări Sprint / 17:30 – 18:14 / Antena Play direct

Sâmbătă, 26 iulie

Cursa Sprint / 13:00 – 14:00 / Antena Play direct

Calificări / 17:00 – 18:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 27 iulie

Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Circuitul de la Spa-Francorchamp

Primul Grand Prix găzduit: 1950

Lungime circuit: 7.004 km

Numărul de tururi: 44

Cel mai rapid tur: Sergio Perez (2024 – RedBull)

Distanță totală: 308.052 km

Circuitul este prevăzut cu două zone de DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)

It’s time for the F1 Quiz! 🧠 10 questions on this week’s motorsport news and the history of the Belgian Grand Prix 🇧🇪#F1 #BelgianGP https://t.co/iL71YR7oCF — Formula 1 (@F1) July 23, 2025

Ce s-a întâmplat în Marele Premiu din 2024

Pole position: Charles Leclerc (Ferrari)

Cel mai rapid tur: Sergio Perez (RedBull – 1:44.017 în turul 44)

Locul întâi: Lewis Hamilton (Mercedes)

Locul doi: Oscar Piastri (McLaren)

Locul trei: Charles Leclerc (Ferrari)

Clasamentul piloților după cursa de la Silverstone

1 Oscar Piastri (McLaren) 234 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 226

3 Max Verstappen (RedBull) 165

4 George Russell (Mercedes) 147

5 Charles Leclerc (Ferrari) 119

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 103

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8 Alexander Albon (Williams) 46

9 Nico Hulkenberg (Sauber) 37

10 Esteban Ocon (Haas) 23

11 Isack Hadjar (Racing Bulls) 21

12 Lance Stroll (Aston Martin) 20

13 Pierre Gasly (Alpine) 19

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 16

15 Carlos Sainz (Williams) 13

16 Liam Lawson (Racing Bulls) 12

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 10

18 Oliver Bearman (Haas) 6

19 Gabriel Bortoleto (Sauber) 4

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor după cursa de la Silverstone

1 McLaren 460 puncte

2 Ferrari 222

3 Mercedes 210

4 RedBull 172

5 Williams 59

6 Sauber 41

7 Racing Bulls 36

8 Aston Martin 36

9 Haas 29

10 Alpine 19.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

There were five Belgian Grands Prix between 2004-2009. Kimi Raikkonen won four of them 🥶 The modern-day master of Spa!#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/lWkVooiZKs — Formula 1 (@F1) July 23, 2025