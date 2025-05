Extremista franceză Marine Le Pen și-a anunțat susținerea pentru George Simion

Marine Le Pen, lidera mișcării de extremă dreapta din Franța, a anunțat joi printr-un clip video că îl susține pe George Simion la alegerile prezidențiale din România.

Clipul a fost postat de George Simion pe contul său de X.

Marine Le Pen conduce un partid cu legături puternice cu Rusia, ea finanțându-se în trecut de la o bancă rusească.

🇷🇴🇫🇷 Marine Le Pen endorses George Simion for the presidential elections of Romania, condemns EU interference:

„I express my full support for George Simion. May 18th, the Romanian people have a date with history.” pic.twitter.com/YvSuY02feF

