EXCLUSIV Pensionați după ce au acuzat dureri de spate din cauza drumurilor din Afganistan, doi ofițeri acoperiți din SIE și-au dat în judecată fostul angajator / SIE: ”Nu există legături de cauzalitate” între boală și misiuni

Cătălin Iriciuc și Iosif Gabriel Petroschi, doi foști ofițeri acoperiți ai Serviciului de Informații Externe în Irak și Afganistan, se luptă de circa doi ani și jumătate în instanțe cu fostul angajator pentru a revendica mai multe drepturi care li s-ar cuveni prin prisma funcțiilor de mare risc pe care le-au ocupat. Proverbiala discreție a spionilor, chiar și a celor lăsați la vatră, nu se aplică în cazul lui Iriciuc și Petroschi: au conturi de Facebook, Linkedin, numerele de mobil figurează pe Internet, iar în unele prezentări ale primului se fac referiri destul de clare la ocupația din trecut.

Toate informațiile și fotografiile din acest articol au fost obținute din surse publice deschise: Google, Facebook, youtube, portalul instanțelor de judecată și cel în care sunt postate deciziile judecătorești.

Din aceste surse, G4Media.ro a descoperit că, după pensionare, Iriciuc a devenit psiholog și a participat la mai multe emisiuni de televiziune dedicate spiritului în care a spus, printre altele, că ”Mintea nu se limpezește pentru că mintea e ca o… nu știu, ca un chihuahua care latră tot timpul degeaba. Da? Și atunci eu trebuie să opresc pe chihuahua să latre în momentele în care am eu nevoie de limpezime”. Petroschi lucrează la BRD și, în trecut, vindea online pahare de cupru pentru băut apă. Conform unui principiu al sistemului de medicină indian Ayurveda, acestea detoxifiază apa.

Mare parte din povestea celor doi veterani reiese din motivările deciziilor judecătorești numerele 4463 din 28 iunie 2022 și 3801 din 20 iunie 2023 în care Cătălin Iriciuc și Iosif Gabriel Petroschi au obținut o decizie definitivă care obligă Serviciul de Informații Externe (SIE) să le acorde calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii”, suma forfetară lunară reprezentând contravaloarea taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune, a abonamentului lunar de telefonie şi a transportului lunar în cuantum de 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 4 februarie 2021, o indemnizaţie lunară de invaliditate în cuantum de 1,5 câştiguri salariale medii brute, începând cu aceeași dată, precum și câte un loc de înhumare, în mod gratuit, în cimitirele militare sau civile.

În acțiunea prin care au intentat acest proces, cei doi reclamanţi au arătat instanţei că au fost angajați ai Serviciului de Informații Externe între 1998 și 2008, fiind, în prezent, cadre militare în rezervă și, respectiv, în retragere. Ei au menţionat că au chemat în judecată SIE ”ținând cont de caracterul de «strict secret» și «strict secret de importanță deosebită» a documentelor care au dus la efectuarea misiunilor pe teatrele de operații (…)”

De asemenea, au susținut că revendică mai multe drepturi acordate de lege pentru cei care au participat la misiuni specifice cu potenţial ridicat de risc desfăşurate în teatre de operaţii, în vederea culegerii de informaţii secrete, dar că solicitările acordate fostului angajator în acest sens au rămas fără răspuns. În actele depuse la dosar, cei doi au arătat că s-au pensionat la vârsta de 39 de ani și că, în anul în care părăsit sistemul de securitate, aveau o pensie de puțin peste 2.000 de lei.

În întâmpinarea depusă la dosar, juriștii SIE au cerut respingerea acțiunii, motivând că încă nu au luat o decizie la solicitările celor doi, ceea ce nu este echivalent cu un refuz. Pe fond, au reiterat această cerere cu argumente surprinzătoare, punând la îndoială validitatea pensionărilor pe caz de boală ale lui Iriciuc și Petroschi din 2008. Astfel, SIE a transmis că reclamanții au fost pensionați de comisii medicale pentru boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar, însă ”nu există legături de cauzalitate” între participarea lor la misiuni desfăşurate în Afganistan şi Irak și dobândirea afecţiunilor.

Mai mult – a susținut SIE la proces – Iriciuc a executat opt misiuni în Afganistan între 2003 și 2007 și, ”la examinările medicale obligatorii, acesta nu a reclamat existenţa unor probleme medicale lombare, prima menţiune privind o discopatie lombară fiind datată la 19.02.2008 (…)”. Prin urmare, SIE a respins susținerile lui Iriciuc conform cărora ”împrejurările vitrege în care aveau loc au avut efect direct asupra stării sănătăţii noastre (amintim doar precaritatea drumurilor şi a infrastructurii, deplasările noastre făcându-se cu mijloace de transport care au afectat foarte mult coloana vertebrală” și a conchis: ”apreciem că nu exista o legătură de cauzalitate între participarea la misiuni şi discopatia lombară care a dus la trecerea în retragere.”

În ceea ce-l priveşte pe Petroschi, și în cazul său SIE a susținut că nu există legătură de cauzalitate între boală și misiunile executate. Și acesta a invocat pentru discopatia cervicală de care suferea ”precaritatea drumurilor şi a infrastructurii, deplasările noastre făcându-se cu mijloace de transport care au afectat foarte mult coloana vertebrală”.

Completul de judecată a respins afirmațiile SIE și a constatat că legea prevede că ”personalul participant care la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior, dar nu mai târziu de un an de la data înapoierii, este diagnosticat cu afecțiuni fizice pentru care se stabilește legătura de cauzalitate cu participarea la acțiuni militare, misiuni și operații beneficiază de drepturile conferite de lege.”

Instanța a respins și cererea SIE de declinare a responsabilității acordării titlurilor către Ministerul Apărării (MapN), unde cei doi reclamanți au fost detașați în unele perioade. Cu toate acestea, în timpul proceselor, unul dintre cei doi reclamanți a afimat că ”Totodată, transferul în cadrul MapN a fost unul «fictiv», făcut fiind în urma ordinului de misiune emis de SIE, reclamantul participând la misiuni ca ofiţer SIE sub acoperire.

Fără a intra în mai multe detalii legate de semnificaţia acestei forme de desfăşurare a activităţii, fiind evident de ce a fost nevoie de acel «transfer», trebuie menţionat că a beneficiat în continuare de drepturile salariale de la SIE, pe toată durata «transferului», acestea fiind înmânate soţiei sale în numerar (…), iar activitatea sa a fost coordonată din centrala SIE. Pe acest aspect, al caracterului «fictiv» al transferului, reclamantul fiind in continuare angajatul SIE, a solicitat instanţei de fond desecretizarea dosarului de misiune «Macul Roșu», din care rezultă modalitatea în care și-a desfăşurat activitatea în acea perioadă, dar și audierea martorului (…), şeful ierarhic din cadrul SIE.”

În prezent, cei doi foști ofițeri se judecă și în alte spețe cu Serviciul de Informații Externe, dar și cu Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Apărării Naționale, instituție unde au fost angajați anterior anului 1998.

Contactat de G4Media.ro, Iriciuc nu a dorit să comenteze situația conflictului juridic pe care îl are cu fostul său angajator, în timp ce Petroschi a declarat că ”Suntem încă în procese, nu putem decât aștepta”.

Conform mai multor prezentări de pe Internet și a unor postări pe Facebook și youtube, la un an după pensionare, Cătălin Iriciuc a devenit psiholog și, apoi, a apărut la mai multe emisiuni de televiziune dedicate unor teme precum adevărul în practica spirituală, succesul, dezvoltarea personală, hipnoza, moartea, frica, lumea în pandemie etc.

”Cătălin Iriciuc a debutat cariera de psiholog în 2009, după o lungă activtate în Sistemul National de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţa Naţională, a urmat cursuri de Terapie Eriksoniene, Deep Memory Process, Imaginal Healing School şi este membru al Asociaţiei Române de Hipnoză Clinică. (…) Paraşutist militar şi sportiv, scafandru militar şi sportiv, alpinist militar şi sportiv, conducerea vehiculelor militare de luptă, instructor de alpinism militar, instructor CQB (close quarters battle) şi COT (Centru Operativ Tactic) pentru unităţi cu misiuni speciale”, se scrie

într-o prezentare a sa în care bărbatul afirma: ”Cea mai mare realizare a vieţii mele este că încă sunt în viaţă.”

În alta, în calitate de trainer la un curs de business intelligence, Iriciuc apare drept ”Ofiter al Ministerului Apararii, ofiter operativ in Serviciul de Informatii Externe [Afganistan, Irak si Orientul Mijlociu]; managementul culegerii de informatii din surse umane; analiza informatiilor cu relevanta in domeniul securitatii nationale; coordonarea activitatilor de culegere si diseminare a informatiilor in structuri multinationale de comanda la nivelul teatrelor de operatii militare NATO; cooperarea la nivel de experti cu parteneri din serviciile de securitate ale statelor NATO; trainer in structuri militarizate.”

În urmă cu câțiva ani, în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune 6TV (închis de CNA, în 2020, pentru că difuza emisiuni despre conspirații, reclame la slujbe cu vindecări miraculoase sau publicitate nemarcată la medicamente), fostul ofițer SIE spunea (minutul 9.48):

”Scopul ar fi, ar fi bine să fie oprirea minții. Nu putem face asta pentru că suntem ființe sociale și dacă nu te duci în sihăstrie e destul de complicat de făcut, dar eu pot să aduc mintea la un asemenea nivel încât ea să acționeze la comanda mea și nu e complicat să fac asta (…)

Mintea nu se limpezește pentru că mintea e ca o… nu știu, ca un chihuahua care latră tot timpul degeaba. Da? Și atunci eu trebuie să opresc pe chihuahua să latre în momentele în care am nevoie de limpezime sau de răspunsuri intuitive sau de… nu știu… de ăăă a căuta în profunzimea mea și a găsi ceva acolo și atuncea trebuie să-l dresez pe chihuahua, când îi fac un semn, să tacă. Da? Cu cât fac lucrul ăsta mai perseverent, cu atât pot să-l fac pe… mintea să tacă pe intervale mai lungi de timp.

Și asta se poate face foarte simplu dacă îmi pun întrebări de verificare a realității și asta îmi ia cinci secunde, două-trei de așezare, să mă concentrez, să văd cum sunt și două să-mi pun întrebarea: Sunt aici? Și dacă fac asta, în câteva zile sau săptămâni și nu vorbesc de luni, adică până în două luni, toată treaba asta, dacă fac treaba asta de două ori pe zi, mintea mea începe să tacă.”

La șase ani după pensionare, în contextul anexării Crimeii de către Rusia, pe contul de Facebook al lui Iriciuc apare distribuită o memă în care președintele rus, Vladimir Putin, îi arată degetul mijlociu președintelui SUA de la acel moment, Barack Obama.

”A fost o memă, nu mai știu ce-a fost atunci. Nu am nici o treabă nici cu Mossadul, nici cu Rusia, nu mă interesează”, a fost reacția lui Iriciuc legat de această postare.

Conform contului său de Linkedin, între 2008 și 2015, Iosif Gabriel Petroschi a lucrat ca bank officer și informativ security officer la Nextebank, între 2016 și 2018 ca logistics manager la o firmă de construcții din București, în ultimii cinci ani fiind business continuity officer și physical security manager la o divizie din România a BRD.

În 2020, el a fondat site-ul dedicat comercializării paharelor și cănilor de cupru conform principiului Ayurveda – sistem de medicină indiană care susține că apa ținută în cupru detoxifică organismul.

” NATURA CA INTREG

de Iosif Gabriel PETROSCHI 30 noiembrie 2020

Privind in jurul nostru ne regasim in permanenta in relatie cu elementele componente ale creatiei. Energiile acesteia ne ating in felurite moduri, mai prezente si mai insistente, sau mai subtile si cumva ascunse unei priviri fugare.

Vantul ne poate opri din drum, pamantul ne poate cutremura si narui intr-o clipa munca de o viata, aerul ne poate arde sau ne poate ingheta, iar apa ne poate inneca sau da viata.”, scria Petroschi într-un text de pe acest site. În februarie 2022, pe contul de Facebook al acestei afaceri, era postat următorul mesaj: ”Cu mii de scuze – suntem inactivi!”

În prezent, pe contul de Facebook al lui Petroschi, la fotografia de profil, apare o imagine cu motto-ul ”Save soil” lansat de la o mișcare civică tot de origine indiană. Pentru G4Media.ro, el a afirmat că ”rezonează” cu principiile înțelepciunii antice indiene.