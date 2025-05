Evaluarea Națională de la finalul clasei a VI-a începe marți, 27 mai, de la ora 13, cu proba la Limba română. Elevii au la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea subiectelor

Marți, 27 mai, începe Evaluarea Națională la clasa a VI-a, cu proba scrisă la Limbă și comunicare, potrivit calendarului oficial. Elevii de clasa a VI-a vor avea la dispoziție 60 de minute pentru a rezolva subiectele la testele de la Evaluarea Națională 2025. Vezi mai jos, în articol, ce presupune testarea la clasa a VI-a și care sunt regulile.

Ministerul Educației a eliminat din testarea transdisciplinară de la Evaluarea națională de la finalul clasei a VI-a limba modernă, păstrând doar testul de limba română, conform metodologiei oficiale aprobată prin ordin de ministru încă din 4 septembrie 2024, în perioada când ministru era Ligia Deca.

Potrivit manualului de administrare a evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, document obținut de Edupedu.ro, în fiecare școală vor fi testați toți elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Fiecare elev susține testele, conform calendarului, pe baza planificării realizate la nivelul Comisiei de organizare şi de administrare a EN-2025 din unitatea de învățământ.

Pentru clasa a IV-a, ora de începe a testării este 13:00. Dacă, din motive obiective, proba nu se poate desfăşura de la ora 13, se poate decala începerea probei cu informarea Comisiei județene, se arată în manual.