Estonia anunță susținerea pentru Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO

Premierul Estoniei, Kaja Kallas, a anunțat, marți, susținerea pentru Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO.

„Pentru NATO puternic, trebuie să avem o viziune clară asupra Rusiei, să creștem disuasiunea și cheltuielile de apărare, să sprijinim aderarea Ucrainei și echilibrul geografic. Am discutat în profunzime acest aspect cu Mark Rutte și el se angajează să respecte aceste priorități. Estonia îl poate susține pentru funcția de secretar general al NATO”, se arată într-un mesaj postat de premierul Estoniei pe X.

For a strong #NATO, we need to be clear-eyed on Russia, boost deterrence and defence spending, back Ukraine’s membership, and geographic balance.

I have discussed this in depth with @markrutte and he commits to these priorities. Estonia can back him for NATO’s Secretary General.

