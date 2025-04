Estonia a reţinut în apele sale teritoriale un petrolier aparținând flotei din umbră a Rusiei

Forţele navale estoniene au reţinut vineri un petrolier care traversa apele sale teritoriale şi care, potrivit autorităţilor ţării baltice, aparţine aşa-numitei flote din umbră folosită de Rusia pentru a evita sancţiunile asupra exporturilor sale de petrol, transmite Agerpres. Autorităţile competente investighează acum nava, a declarat comandorul Ivo Värk, comandantul marinei estone, într-o conferinţă de presă în capitala Tallinn.

„În timpul unei inspecţii de rutină am început să bănuim că nava nu are asigurare naţională, aşa cum ar corespunde pavilionului său. În plus, nava este sancţionată de Uniunea Europeană, Marea Britanie, Canada şi Elveţia pentru activităţile sale anterioare”, a spus el.

Referindu-se la suspiciunile că unele nave ale flotei din umbră ale Rusiei ar fi putut fi implicate în activităţi de sabotaj în Marea Baltică, Värk a subliniat că, în acest caz, ancheta nu are legătură cu deteriorarea infrastructurii critice.

El a mai spus că este vorba de petrolierul Kiwala, care naviga dinspre India către terminalul petrolier rusesc Ust-Luga, în apropiere de graniţa cu Estonia.

Echipajul petrolierului este format din 24 de persoane, are un căpitan chinez care cooperează cu ancheta şi alţi membri ai echipajului provenind din Myanmar, potrivit postului public de televiziune ERR.

La momentul reţinerii, Kiwala părea să navigheze fără pavilion sau ţară de înregistrare oficială, deşi ulterior a furnizat autorităţilor documente din Djibouti, a declarat Kristian Truu, directorul Diviziei Maritime din cadrul Administraţiei de Transport estoniene.

Autorităţile estoniene au mai declarat că petrolierul nu transporta marfă, dar părea să fi transportat anterior produse petroliere, supuse sancţiunilor europene.

De asemenea, au indicat că nava va putea cu siguranţă să continue să navigheze dacă problemele tehnice pe care le prezintă sunt rezolvate.

Navele flotei din umbră a Rusiei sunt adesea în stare proastă şi nu este clar cui aparţin.

Se suspectează că astfel de nave ar fi putut fi implicate în deteriorarea accidentală sau deliberată a mai multor cabluri de comunicaţii şi conducte de gaz de pe fundul Mării Baltice între Finlanda şi Germania şi între Letonia şi insula suedeză Gotland.