Ești interesat de medicamentele de slăbit în trend, cum ar fi Ozempic, Wegovy, Mounjaro sau Zepbound? Iată câteva lucruri pe care ar fi bine să le știi înainte

Oricine a ținut vreodată o dietă vă poate spune că a pierde în greutate este greu și că pierderea în greutate pe termen lung necesită un efort susținut, care uneori poate părea imposibil.

O nouă clasă de medicamente a luat cu asalt SUA, deoarece aceste medicamente par să facă pierderea în greutate mai ușoară, arată un reportaj CNN. Adesea, ele potolesc poftele sau discuțiile din creier despre mâncare, care face atât de greu să te ții de acele schimbări atât de importante ale stilului de viață.

Numele lor de marcă au devenit cuvinte de uz casnic, aparent peste noapte. Ozempic și Wegovy au ca ingredient activ semaglutida, în timp ce Mounjaro și Zepbound conțin tirzepatidă.

Dezvoltate inițial pentru diabetul de tip 2, medicamente precum semaglutida și tirzepatida acționează prin imitarea hormonului peptida 1 asemănătoare glucagonului, care este eliberat în intestin atunci când mâncăm.

„Este o peptidă care este secretată de intestinul nostru și, în mod normal, are o acțiune foarte scurtă și este degradată de alte enzime din organism foarte repede”, a declarat recent Dr. Jorge Moreno, specialist în obezitate, pentru corespondentul medical șef al CNN, Dr. Sanjay Gupta, în cadrul podcastului Chasing Life. Moreno, profesor asistent de medicină la Școala de Medicină din Yale, tratează pacienții care caută să-și gestioneze greutatea.

El a explicat că GLP-1 este un hormon stimulat de nutrienți care se activează atunci când mâncați, spunându-i corpului dumneavoastră că tocmai ați mâncat. „(Se duce) în zona creierului care este hipotalamusul… și (îi spune) creierului tău: ‘Ai mâncat, nu mai mânca'”, a spus el, citat de CNN.

Medicamentele se atașează la aceiași receptori ca și hormonul GLP-1, dar au o acțiune mai lungă. „Și astfel, ele mențin acest mecanism să funcționeze în mod constant”, a spus Moreno. „Practic, ele scad pofta de mâncare prin semnalarea în hipotalamus că ești sătul”.

Atât hormonul, cât și medicamentele declanșează și alte acțiuni, cum ar fi încetinirea mișcării alimentelor prin intestin și spunând organismului să elibereze mai multă insulină. Tirzepatida se poate atașa și la receptorii unui alt hormon înrudit, numit pe scurt GIP, ceea ce îl face puțin mai puternic.

Dacă vă gândiți să începeți să luați unul dintre aceste medicamente, Moreno recomandă să țineți cont de aceste cinci fapte. Aceste medicamente nu sunt pentru toată lumea și este neapărat necesar să consultați un medic!

În prezent, versiunile de pierdere în greutate ale semaglutide (Wegovy) și tirzepatide (Zepbound) sunt aprobate pentru a trata persoanele cu obezitate, nu pe cele care doresc să piardă câteva kilograme, transmite CNN.

„Pacienții ar trebui să fie conștienți de faptul că acestea sunt tratamente pentru o afecțiune medicală cronică cunoscută sub numele de obezitate”, a declarat Moreno. „Cred că este important să realizeze că obezitatea este o boală cronică care recidivează (și) care necesită un tratament pe termen lung.”

El a precizat că Wegovy și Zepbound sunt – în limbajul Administrației americane pentru alimente și medicamente – „indicate” pentru a fi utilizate la persoanele diagnosticate cu obezitate, sau la cele cu un indice de masă corporală de 30 și peste.

De asemenea, acestea sunt indicate pentru persoanele cu un IMC de 27 și peste care au, de asemenea, o afecțiune medicală legată de greutate, cum ar fi diabetul de tip 2 sau hipertensiunea arterială.

*Notă: Semaglutida, comercializată sub denumirea de Ozempic, și tirzepatida, comercializată sub denumirea de Mounjaro, sunt indicate doar pentru persoanele cu diabet de tip 2.

Aceste medicamente sunt destul de eficiente în a ajuta multe persoane să piardă în greutate. Ele acoperă un gol între medicamentele anterioare pentru pierderea în greutate, despre care Moreno a spus că îi ajută pe oameni să piardă în medie între 5% și 10% din greutatea corporală, și chirurgia bariatrică, o procedură invazivă care, potrivit lui, îi ajută pe oameni să piardă în medie în jur de 25% până la 30%, arată reportajul CNN.

„Este important de știut că aceste medicamente sunt eficiente”, a spus Moreno. „În medie, cu semaglutide, media de pierdere în greutate poate fi de aproape 15%. Tirzepatida atinge niveluri de pierdere în greutate de chirurgie bariatrică, cu o pierdere în greutate de aproape 21%”.

Dar nu le luați fără să consultați înainte un medic.

Această clasă de medicamente – agenți ai receptorilor GLP-1 – este utilizată din 2005 pentru tratarea diabetului, astfel încât are un istoric relativ lung în ceea ce privește siguranța.

„De asemenea, este important să înțelegem că acestea sunt medicamente sigure”, a spus Moreno. „Da, ca orice alt medicament, aceste medicamente au efecte secundare. Cele mai frecvente la pacienții pe care îi văd (sunt) greața, constipația și refluxul de acid – noi îi spunem GERD.

„Acum, efectele secundare rare – și prin rare înțeleg mai puțin de 1% din timp – includ lucruri precum pancreatita, care este … inflamarea pancreasului – extrem de rară”, a spus el. Dar el a adăugat că, pe măsură ce aceste medicamente cresc în popularitate, „un eveniment rar devine un pic mai evident, deoarece (sunt) mai mulți oameni care folosesc aceste medicamente”.

