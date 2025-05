Eroul necunoscut din snooker: I-a învins în aceeași zi pe Ronnie O’Sullivan și Mark Williams – Povestea uimitoare a lui Barry Pinches

Barry Pinches este unul dintre eroii nevăzuți ai snookerului, genul de jucător care a bifat un moment de glorie printre legendele acestui sport. Veteran cu peste 30 de ani în circuitul profesionist, Barry are o poveste de viață aparte: a reușit să-i învingă în aceeași zi pe Ronnie O’Sullivan și Mark Williams.

Într-o lume a snookerului profesionist dominată de vedete precum O’Sullivan, Williams, Higgins, Trump sau Selby, există și un jucător „anonim” care să atragă lumina reflectoarelor.

Barry Pinches nu este un nume care să spună mare lucru multora dintre iubitorii snookerului. Dar, cu toate acestea, Barry se poate lăuda cu o performanță incredibilă: i-a învins în aceeași zi pe legendarii Ronnie O’Sullivan și Mark Williams, jucători cu zece titluri mondiale la comun (7 The Rocket și 3 Mark).

„A fost probabil cea mai frumoasă zi a carierei mele,” își amintește Pinches despre acel moment special din cadrul Players Tour Championship.

În 2010, Barry i-a învins în aceeași zi pe Ronnie și pe Mark.

„I-am învins pe Mark Williams și pe Ronnie O’Sullivan în aceeași zi, a fost frumos. Asta a fost, probabil, cel mai bun moment, câștigarea PTC”, chiar dacă turneul nu a avut strălucirea altor evenimente, spune Pinches într-un interviu pentru Metro.

A fost punctul culminant al carierei jucătorului în vârstă de aproape 55 de ani.

Deși se apropie de vârsta de 55 de ani, Barry nu renunță la visul său și nu ia în considerarare retragerea din activitate. Își încearcă norocul la Q School, turneul care oferă acces pe tabloul profesionist din snooker.

De știut:

Barry a devenit profesionist prima dată în urmă cu 36 de ani, iar acum își dorește să se întoarcă la masă cu cei mai buni din lume.

„Joc pentru că încă îmi place, atunci când simți că încă mai poți, trebuie să încerci.

Am câștigat Campionatul Englez de Amatori la 17 ani cu o tehnică groaznică. Dacă aș putea da un sfat versiunii mele de 16 ani, i-aș spune: caută un antrenor bun”, mărturisește, plin de sinceritate, Pinches.

În perioada sa de vârf, Barry s-a apropiat de TOP 16 mondial.

Un alt moment special al carierei s-a întâmplat la Campionatul Mondial din 2004.

După ce a trecut în runda inaugurală de legendarul Jimmy White, scor 10-8, Pinches a dat în turul al doilea peste Shephen Hendry.

Englezul a reușit una dintre cele mai bune partide din carieră, el fiind învins dramatic, în frame decisiv, scor 13-12, de Hendry (de șapte ori campion la Crucible).

„În pofida eliminării, m-am simțit mai bine ca niciodată la masă”, își aduce aminte Pinches.

Barry atrage atenția asupra faptului că fără o susținere reală pentru cei din eșaloanele inferioare, sportul riscă să piardă talente valoroase care nu pot supraviețui financiar (cum este și cazul multor jucători extrem de buni din circuitul Q School).

‘I beat Mark Williams and Ronnie O’Sullivan in the same day, that was nice.’

Loved this chat with Barry Pinches ahead of Q School.

The Canary on career highlights, biggest regret, his top three players ever and a big change needed in snooker.https://t.co/YShm3GCSy6

— Phil Haigh (@philhaigh_) May 21, 2025