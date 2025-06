Emma Răducanu rupe tăcerea despre zvonurile unei relații cu Carlos Alcaraz: „Internetul se distrează”

Emma Răducanu a acceptat pentru prima dată să vorbească deschis despre relația pe care o are cu Carlos Alcaraz, după ce aceștia vor forma o pereche în proba de dublu mixt de la US Open 2025. „Internetul se distrează, iar noi ne bucurăm de joc”, a transmis britanica în vârstă de 22 de ani.

Parteneriatul dintre Emma și Carlos (22 de ani) a dat frâu liber imaginației unora dintre fanii tenisului, nu doar datorită performanțelor celor doi, ci și a unei presupuse relații pe care cei doi ar avea-o de fapt.

„Nu, nu e nimic romantic între noi. Suntem prieteni de mult timp și mă bucur că internetul se distrează. Le oferim oamenilor un pic de divertisment”, a spus Emma pentru BBC.

Jucătoarea de tenis britanică a rememorat cum a început totul: invitația ibericului de a face echipă de dublu mixt a venit la începutul lui 2025.

„M-a întrebat la începutul anului, iar eu am fost foarte surprinsă și onorată.

Am fost încântată. Am trecut prin formalitatea de a-l întreba pe antrenorul meu, dar bineînțeles că aveam de gând să spun da”, transmite Răducanu.

Va fi pentru prima dată când cei doi vor împărți în mod oficial terenul de joc.

Mai mult decât atât, Emma mărturisește că cei doi sunt prieteni de dinainte de a deveni celebri pentru rezultatele de pe terenurile de tenis.

„Ne cunoaștem de când am avut acel mic parcurs la Wimbledon, iar el câștigase în cinci seturi în primul tur.

Apoi, la US Open, legătura noastră a devenit și mai strânsă,” a povestit Emma.

La acea ediție de la US Open (din 2021), Alcaraz l-a învins spectaculos pe Stefanos Tsitsipas în cinci seturi, iar Emma a uimit lumea tenisului reușind să câștige Grand Slam-ul fără vreun set pierdut.

„Am rămas în contact constant de atunci. El a făcut lucruri incredibile și a fost minunat să-l văd cum progresează. Am fost prieteni încă de dinainte ca vreunul dintre noi să fi câștigat ceva”, a conchis jucătoarea de tenis britanică.

