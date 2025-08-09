G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cinci persoane, transportate la spital după un accident produs pe Centura Bucureştiului,…

ambulanta autospeciala smurd 112
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Cinci persoane, transportate la spital după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina / Traficul este restricţionat

Articole9 Aug 0 comentarii

Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers, urmând a se desfăşura apoi pe un singur fir, alternativ, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că pe DN Centura Bucureşti, în zona localităţii Glina, judeţul Ilfov, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme.

”În urma impactului au rezultat 5 victime (3 minori şi 2 adulţi), care urmează a fi transportate la spital”, a transmis sursa citată.

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, urmând a se desfăşura pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea Poliţiei. Se estimează reluarea traficului în jurul orei 20:00.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Accident cu cinci maşini pe Centura Capitalei / Traficul în zona oraşului Pantelimon, îngreunat

Articole13 Ian 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.