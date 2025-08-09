Cinci persoane, transportate la spital după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina / Traficul este restricţionat
Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers, urmând a se desfăşura apoi pe un singur fir, alternativ, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că pe DN Centura Bucureşti, în zona localităţii Glina, judeţul Ilfov, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme.
”În urma impactului au rezultat 5 victime (3 minori şi 2 adulţi), care urmează a fi transportate la spital”, a transmis sursa citată.
Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, urmând a se desfăşura pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea Poliţiei. Se estimează reluarea traficului în jurul orei 20:00.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.