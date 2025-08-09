G4Media.ro
Comandamentul Litoral al ANPC: Amenzi de 620.000 lei şi 21 de unităţi…

litoral, sezon estival, vara, plaja, turisti, turism, eforie, statiuni, nisip, marea neagră, sezlong, aglomeratie
sursa foto: G4Media/ Cristian Andrei Leonte

Comandamentul Litoral al ANPC: Amenzi de 620.000 lei şi 21 de unităţi închise temporar, în această săptămână

Articole9 Aug • 87 vizualizări 0 comentarii

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor-Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 – 8 august 2025, amenzi contravenţionale în sumă de 620.000 lei, conform unui comunicat al ANPC, transmite Agerpres.

În perioada menţionată, au fost derulate 104 acţiuni de control. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate următoarele sancţiuni: 103 amenzi contravenţionale, în valoare de peste 620.000 lei; 38 avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 68.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 14.000 lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 21 de operatori economici.

Principalele abateri constatate: întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement (conductoare electrice neizolate, absenţa documentelor aferente echipamentelor utilizate, lipsa panourilor de informare, lipsa truselor de prim ajutor, echipamente de agrement cu elemente de siguranţă insuficiente, absenţa evidenţelor de igienizare); întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor (absenţa informaţiilor privind temperatura, pH-ul, adâncimea) precum şi zone/şezlonguri neigienizate; grupurile sanitare aferente piscinelor cu depuneri de rugină; prestarea serviciilor în spaţii neautorizate; comercializarea produselor potenţial periculoase, notificate prin sistemul de alertă rapidă Safety Gate; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; confort şi siguranţă necorespunzătoare în camerele destinate turiştilor (huse protecţie saltele/lenjerii/saltele neigienizate); lipsa informării în mod corect, complet şi precis a consumatorilor privind serviciile de cazare şi facilităţile oferite; comercializarea unor produse alimentare cu termen de valabilitate depăşit; condiţii necorespunzătoare de depozitare şi păstrare a materiilor prime; materii prime fără elemente de identificare şi caracterizare, cu starea termică modificată; utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheaţă; absenţa graficelor de monitorizare a uleiului; comercializarea unor suveniruri fără date de identificare şi caracterizare; deficienţe de informare privind produsele textile şi încălţămintea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

