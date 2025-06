Elon Musk recunoaște că „a mers prea departe” în criticile sale la adresa lui Donald Trump

Mea culpa. Multimiliardarul Elon Musk a declarat miercuri că regretă că a „mers prea departe” în unele dintre publicațiile sale împotriva lui Donald Trump, fostul său aliat, la câteva zile după cearta lor furtunoasă în public. „Regret unele dintre mesajele mele despre președinte (…) de săptămâna trecută. Au mers prea departe”, a postat el pe X, potrivit Le Figaro.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025