Elon Musk, încă o postare în care critică anularea alegerilor din România

Elon Musk a avut joi încă o postare în care a criticat anularea alegerilor din România. Ținta miliardarului american, principalul colaborator al președintelui Donald Trump, a fost CEDO, care a respins joi cererea candidatului pro-rus Călin Georgescu de reluare a alegerilor prezidențiale anulate de CCR.

”Ce e acest tribunal și cum poate anula alegeri?”, a scris Musk pe X, platforma pe care o deține.

El se referea la decizia CEDO de joi.

Musk a criticat constant România în ultimele două luni și a apărat poziția candidatului pro-rus și anti-european Călin Georgescu.

What is this court and how can they annul elections? https://t.co/6SUp6gOGmB

— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2025