Echipa Parlamentului României a câştigat pentru a patra oară campionatul interparlamentar de fotbal, după ce a învins Italia și Bulgaria

Echipa Parlamentului României a fost, pentru a patra oară, laureată la campionatul interparlamentar de fotbal, a anunţat, luni, deputatul PSD Daniel Suciu, care a prezentat în plen cupa câştigată la sfârşitul săptămânii trecute, relatează Agerpres.

„De regulă, despre noi, parlamentarii, oamenii, în general, spun că nu reuşim, nu găsim resurse să muncim împreună, să mergem în aceeaşi direcţie şi probabil că, de cele mai multe ori, oamenii au dreptate. Însă, cu o singură excepţie. Să ştiţi că am găsit resursele necesare ca nişte bărbaţi din această sală să formăm o singură echipă şi aceea, numită echipa de fotbal a Parlamentului României, care de trei ani de zile nu poate fi înfrântă în nicio competiţie internaţională. În acest weekend, am câştigat pentru a patra oară campionatul interparlamentar de fotbal, după ce am câştigat cu 7 la 1 împotriva Bulgariei, cu 4 la 2 împotriva Italiei şi am făcut un egal extrem de valoros jucând împotriva Turciei. Este pentru a patra oară când colegii câştigă un turneu internaţional”, a precizat Suciu, de la tribuna Camerei Deputaţilor.

Daniel Suciu a menţionat că antrenorul echipei este deputatul Nelu Floroiu, căpitan este Nicu Georgescu, iar el este mijlocaş.

„Am găsit resurse să nu ţinem cont de ceea ce ne desparte, să ţinem cont doar de ceea ce ne uneşte şi, pentru trei zile, acesta a fost imnul României. Ţineţi-ne pumnii şi la viitoarele competiţii şi, pentru sprijinul pe care domnul preşedinte şi Biroul Permanent l-au acordat, un mare mulţumesc”, a transmis deputatul social-democrat.