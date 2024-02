După o lungă așteptare, Ucraina primește, într-un moment critic, bombe de ultimă generație pentru HIMARS / Este prima țară care le folosește în luptă

Ucraina primește bombe GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), după 12 luni de așteptare și într-o perioadă critică, în care se confruntă cu o criză acută de muniție, transmite Forbes.

Bombele de 70 de kilograme, cu rază de acțiune de peste 140 de km, par să fi fost deja folosite de ucraineni. Trupele ruse au publicat un clip video în care apar fragmente ce par să provină de la o astfel de bombă.

Rușii susțin că bucățile au fost găsite în apropiere de Kreminna, în estul Ucrainei.

Russians showed parts of the wreckage, as it looks like, of GLSDB.

Russians claim that this wreckage was found after strike on Russian targets on February 13 near Kreminna, Luhansk region. pic.twitter.com/FQvAeJcDNs

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 14, 2024