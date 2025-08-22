După mai bine de un secol, cuibăritul vânturelului mic a fost confirmat în România

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Moment istoric pentru ornitologia din România. Pentru prima dată în 125 de ani, vânturelul mic (Falco naumanni) a fost confirmat ca specie cuibăritoare în țara noastră, la Histria, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Descoperirea remarcabilă a fost făcută de trei membri ai Societății Ornitologice Române – Luca-Mátyás Szabó, Ciprian Fântână și József Szabó – în urma observațiilor din perioada mai – august 2025, efectuate în zona Histria, complexul lagunar Razelm – Sinoe, și unde a fost fotografiat un cuib activ cu trei pui de vânturel mic.

Evenimentul marchează un moment important pentru cunoașterea și conservarea acestei specii în regiune și, totodată, obligă la protejarea habitatelor și monitorizarea continuă, esențiale pentru ca această specie rară să revină pe termen lung în România.

Descoperirea aduce un strop de speranță pentru diversitatea avifaunistică a țării, reamintind că natura poate surprinde chiar și după decenii, precizează membrii Societății Ornitologice Române.

În secolul al XIX-lea, vânturelul mic era considerat specie cuibăritoare în România.

Ultima dovadă clară de cuibărit înainte de epoca modernă datează din 1900, la Mircea Vodă. Ulterior, informațiile istorice au continuat să fie menționate în atlase și lucrări ornitologice, deși observațiile concrete lipseau.

O semnalare izolată, din anul 2000, a documentat un cuib în Dobrogea, însă publicarea ulterioară a dovezilor fotografice a stârnit o serie de controverse cauzate de variabilitatea caracterelor de identificare la puii în puf în vârstă de câteva zile, de vânturel mic şi vânturel roşu. Restul observațiilor privind vânturelul mic provin din perioadele de migrație, specia fiind tratată oficial ca accidentală în România.