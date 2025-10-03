Duel inedit pentru Ronnie O’Sullivan la revenirea în snooker – Schimbare de ultim moment la Xi’an Grand Prix

În scurt timp va începe Marele Premiu de la Xi’an la snooker, turneu care marchează revenirea după șase săptămâni a lui Ronnie O’Sullivan într-o competiție oficială (duel inediat cu ucraineanul Iulian Boiko). Tabloul de concurs a suferit o modificare neașteptată chiar înainte de startul turneului, după retragerea scoțianului Scott Donaldson din motive familiale.

Turneul din China oferă un premiu substanțial câștigătorului: 177.000 de lire sterline, iar competiția va debuta marți, 7 octombrie.

La start se vor găsi nume consacrate ale snookerului precum Kyren Wilson, Judd Trump, Mark Williams și Ronnie O’Sullivan.

Tabloul de concurs a suferit o modificare de ultim moment după ce Scott Donaldson a fost nevoit să se retragă (din motive familiale).

Deoarece își câștigase deja locul în tabloul principal, scoțianul nu poate fi înlocuit, iar unul dintre meciuri se va decide prin „bye” — calificare automată pentru adversar.

O altă absență importantă va fi cea a lui Marco Fu. Jucătorul din Hong Kong și-a fracturat cotul.

„Tocmai mi-am fracturat cotut, nu mă întrebați cum. Nu e nimic grav, dar voi lipsi cam două luni.

Din păcate, trebuie să mă retrag din mai multe turnee, dar sper să revin cât mai curând”, a scris jucătorul din Hong Kong pe rețelele sociale.

De absența lui Fu va profita unul dintre Kyren Wilson sau Haris Tahir: va primi un loc automat în optimi.

Ronnie O’Sullivan revine după finala pierdută în Arabia Saudită

În fine, evenimentul de la Xi’an marchează și revenirea lui Ronnie O’Sullivan, aflat la primul meci după finala pierdută dramatic, 10-9, în fața lui Neil Robertson, la Saudi Arabia Snooker Masters, pe 16 august.

Pentru „The Rocket” va urma un meci în premieră cu tânărul ucrainean Iulian Boiko (20 de ani), într-un duel care promite spectacol.

Turneul chinez va avea loc în perioada 7-13 octombrie, iar formatul va fi unul neobișnuit: începe marți și se încheie luni. În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

Premii Xi’an Grand Prix 2025

Câștigător: £177.000

Finalist: £76.000

Semifinale: £34.500

Sferturi de finală: £22.350

Optimi: £14.000

Șaisprezecimi: £9.400

Turul întâi: £5.350

Cel mai mare break: £5.000.

Cum se joacă la Xi’an

De la turul întâi și până la sferturi (inclusiv) se va juca după sistemul cel mai bun din 9 frame-uri, adică primul la 5.

În semifinale se va juca după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri, adică primul la șase.

În fine, în marea finală se va juca după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la zece.

Campionul en-titre este Kyren Wilson (2024).