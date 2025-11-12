Semifinală de vis în snooker: Judd Trump, locul 1, se duelează cu Zhao Xintong, campionul mondial
Zhao Xintong a obținut calificarea în semifinalele de la Champions of Champions la snooker după o victorie în frame decisiv contra lui Kyren Wilson, scor 6-5. Pentru un loc în marea finală a competiției, campionul mondial en-titre se va duela cu Judd Trump, liderul mondial.
Meciul dintre Zhao Xintong și Kyren Wilson a avut de toate, duelul fiind unul spectaculos și cu mult dramatism. Pentru ca cei doi să poată fi departajați, a fost nevoie de un frame decisiv.
Locul zece mondial, Zhao a fost sportivul mai bun în jocul decisiv, iar victoria a venit după ce la un moment dat a fost condus cu 5-4 (Kyren Wilson mai avea nevoie de un singur frame pentru a se impune).
Zhao s-a impus după ce Wilson a ratat bila neagră.
În semifinalele de la Champions of Champions, Zhao va da peste Judd Trump, liderul la zi al ierarhiei din snooker.
Judd nu avut emoții în sferturi contra lui Lei Peifan, victoria venind cu scorul de 6-2.
Pe partea opusă de tablou mai sunt de disputat din optimi patru meciuri:
- Mark Williams vs Alfred Burden
- Mark Selby vs Stephen Maguire
- John Higgins vs Xiao Guodong
- Tom Ford vs Neil Robertson
Champions of Champions are loc în Leicester Arena, are premii totale în valoare de £440.000, iar marele campion va pleca acasă cu un cec în valoare de £150.000 (nu este un eveniment de clasament).
Campionul en-titre este Mark Williams, titlul cucerit la ediția din 2024.
