G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Drone ucrainene au lovit o staţie de pompare a petrolului de la…

sursa foto: aspeniaonline.it

Drone ucrainene au lovit o staţie de pompare a petrolului de la conducta Drujba din Rusia / Conducta transportă petrol spre vest

Articole27 Sep • 271 vizualizări 0 comentarii

Drone ucrainene au atacat sâmbătă o staţie de pompare a petrolului din regiunea Ciuvaşia din Rusia, de pe malul râului Volga, provocând oprirea activităţii, a declarat guvernatorul regional, Oleg Nikolaev, într-un comunicat postat pe Telegram, preluat de Reuters şi dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Nikolaev a declarat că atacul a avut loc în apropierea satului Konar, la aproximativ 1.200 km de teritoriul ucrainean. El a spus că nu au existat victime, ci doar „pagube minore”.

Staţia de pompare face parte din conducta Drujba care transportă petrol spre vest.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice ruseşti în ultimele săptămâni, vizând rafinării şi terminale de export pentru a reduce veniturile din export ale Moscovei, a stârni nemulţumirea internă şi a împinge Kremlinul la discuţii de pace.

Atacurile au redus rafinarea petrolului rusesc cu aproape o cincime în anumite zile şi au diminuat exporturile din porturi cheie, apropiind Moscova de reducerea producţiei sale de petrol.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.