Drone ucrainene au lovit o staţie de pompare a petrolului de la conducta Drujba din Rusia / Conducta transportă petrol spre vest

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Drone ucrainene au atacat sâmbătă o staţie de pompare a petrolului din regiunea Ciuvaşia din Rusia, de pe malul râului Volga, provocând oprirea activităţii, a declarat guvernatorul regional, Oleg Nikolaev, într-un comunicat postat pe Telegram, preluat de Reuters şi dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Nikolaev a declarat că atacul a avut loc în apropierea satului Konar, la aproximativ 1.200 km de teritoriul ucrainean. El a spus că nu au existat victime, ci doar „pagube minore”.

Staţia de pompare face parte din conducta Drujba care transportă petrol spre vest.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice ruseşti în ultimele săptămâni, vizând rafinării şi terminale de export pentru a reduce veniturile din export ale Moscovei, a stârni nemulţumirea internă şi a împinge Kremlinul la discuţii de pace.

Atacurile au redus rafinarea petrolului rusesc cu aproape o cincime în anumite zile şi au diminuat exporturile din porturi cheie, apropiind Moscova de reducerea producţiei sale de petrol.