Drone ucrainene au lovit o staţie de pompare a petrolului de la conducta Drujba din Rusia / Conducta transportă petrol spre vest
Drone ucrainene au atacat sâmbătă o staţie de pompare a petrolului din regiunea Ciuvaşia din Rusia, de pe malul râului Volga, provocând oprirea activităţii, a declarat guvernatorul regional, Oleg Nikolaev, într-un comunicat postat pe Telegram, preluat de Reuters şi dpa, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Nikolaev a declarat că atacul a avut loc în apropierea satului Konar, la aproximativ 1.200 km de teritoriul ucrainean. El a spus că nu au existat victime, ci doar „pagube minore”.
Staţia de pompare face parte din conducta Drujba care transportă petrol spre vest.
Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice ruseşti în ultimele săptămâni, vizând rafinării şi terminale de export pentru a reduce veniturile din export ale Moscovei, a stârni nemulţumirea internă şi a împinge Kremlinul la discuţii de pace.
Atacurile au redus rafinarea petrolului rusesc cu aproape o cincime în anumite zile şi au diminuat exporturile din porturi cheie, apropiind Moscova de reducerea producţiei sale de petrol.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.