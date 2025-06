Dragoș Pîslaru: Situaţia legată de fondurile europene este atât de roz încât probabil că era nevoie de cineva care să aibă un pic de competenţă / Prim-ministrul mi-a acordat un capital de încredere foarte mare

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pâslaru, a declarat că şi pentru el a fost o surpriză numirea pe acest post, dar că premierul Ilie Bolojan i-a transmis că are nevoie de un om profesionist şi competent, transmite News.ro.

”A fost şi pentru mine o surpriză. Situaţia legată de fondurile europene este atât de roz încât probabil că era nevoie de cineva care să aibă un pic de competenţă, să înţeleagă domeniul şi eventual să şi cunoască lumea de la Bruxelles, să navigheze pe acolo pentru creşterea încrederii, în condiţiile în care avem un parcurs în care am promis foarte multe lucruri şi am realizat foarte puţin din ele, în perspectiva relaţiilor cu Bruxelles-ul. Încerc să sugerez că este un moment de răscruce în finanţarea europeană pe care o are România. Finanţarea europeană nu este doar despre bani, este despre o mână întinsă pe care UE o oferă României pentru dezvoltare (…)”, a declarat Dragoş Pîslaru, sâmbătă, la Digi 24.

Întrebat când a fost sunat de Ilie Bolojan, Pîslaru a explicat că în săptămâna de dinaintea învestirii.

”Cred că joi în săptămâna de dinaintea învestirii. A fost atunci când dumnealui deblocase acea tensiune legată de TVA, când nu era sigur că va fi premier şi după aceea când a fost certitudinea că va fi premier desemnat, atunci m-a rugat să vin, să stăm de vorbă şi atunci m-a întrebat dacă aş fi dispus. M-am suit în avion vineri noaptea, am ajuns sâmbătă la prima oră”, a spus Pîslaru.

Ministrul a adăugat că i-a fost acordat un capital de încredere foarte mare şi că în prezent ocupă un post care ar aparţine PNL.

”Prim-ministrul mi-a acordat un capital de încredere foarte mare, mi-a spus că are nevoie de un profesionist competent pe domeniul acesta şi m-a întrebat dacă sunt dispus să vin şi să pun umărul la acest lucru din partea PNL. Eu sunt venit ca profesionist independent, dar cu susţinerea pe care am avut-o în Comitetul Politic la propunerea domnului Bolojan. Deci sunt pe culoarul PNL, pe locurile PNL, pe ideea că e nevoie şi de oameni care să fie concentraţi profesional pe problemă”, a spus Pîslaru.