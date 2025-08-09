G4Media.ro
Două fetițe de 9 şi 12 ani, rănite în tren de un…

Un tren deraiat și o ambulanță prezentă la accidentul feroviar
Sursa foto: Opinia Timișoarei

Două fetițe de 9 şi 12 ani, rănite în tren de un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau

Două fetiţe, de 9 şi 12 ani, au fost rănite în tren, sâmbătă, după ce un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau. Şeful de tren a sunat la 112, copiii fiind duşi la spital împreună cu părinţii, transmite News.ro.

Potrivit Club Feroviar, trenul IRN 12942, operat de SNTFC CFR Călători, a plecat din Mangalia vineri la ora 15,31 şi a avut trei ramuri – de Satu Mare, de Cluj Napoca şi de Târgu Mureş.

Sâmbătă dimineaţa, când ramura de Cluj Napoca ajunsese la Blaj, două fetiţe de 9 şi respectiv 12 ani au fost lovite de un geam căzut de la vagonul în care se aflau.

Şeful de tren a sunat la numărul unic de urgenţă 112, iar cele două fetiţe au fost luate cu ambulanţa şi duse la spital împreună cu părinţii.

