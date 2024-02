Donald Tusk, după ce republicanii americani au blocat ajutorul pentru Ucraina: „Să vă fie rușine”

Premierul polonez, Donald Tusk, a criticat joi în termeni duri decizia senatorilor republicani americani de a bloca pachetul financiar pentru Ucraina, scrie The Guardian.

Într-o postare pe rețelele de socializare în această dimineață, politicianul de centru-dreapta a spus:

“Stimați senatori republicani din America. Ronald Reagan, care a ajutat milioane dintre noi să ne recâștigăm libertatea și independența, cred că se răsucește astăzi în mormânt. Să vă fie rușine”.

Dear Republican Senators of America. Ronald Reagan, who helped millions of us to win back our freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you.

— Donald Tusk (@donaldtusk) February 8, 2024