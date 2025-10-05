Dominic Fritz respinge un candidat unic la Primăria Capitalei: O idee politică falimentară / Niciun partid nu are dreptul să practice o formă de şantaj asupra democraţiei

Preşedintele USR, Dominic Fritz, respinge ideea unui candidat unic la alegerile pentru Primăria Capitalei şi spune că USR nu va face astfel de trocuri, transmite Agerpres.

„Niciun partid nu are dreptul să practice o formă de şantaj asupra democraţiei. Mai mult, niciun partid nu are dreptul să condiţioneze organizarea alegerilor de diverse înţelegeri şi combinaţii politice. ‘Candidatul unic’, cu toate partidele şi de stânga şi de dreapta laolaltă, este o idee politică falimentară. E suficient să vedem ce s-a întâmplat în ultimul an cu candidaturile domnilor Cârstoiu şi Crin Antonescu. USR va respinge astfel de trocuri pe tema alegerilor. Ideea că democraţia poate fi dirijată este toxică”, a afirmat Fritz într-un mesaj publicat duminică pe Facebook.

Liderul USR a subliniat că legea prevede exact când trebuie organizate alegerile şi că această dată „nu se negociază după interese de moment”.

„În democraţie, organizarea alegerilor nu se negociază după interese de moment. Alegerile sunt obligatorii şi se organizează conform legii. Toată discuţia publică despre trocuri şi înţelegeri subterane pe tema alegerilor trebuie să înceteze urgent, pentru că şubrezeşte încrederea deja slăbită a oamenilor în democraţia românească.

Legea trebuie respectată”, a mai transmis Dominic Fritz.