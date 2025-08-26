Doi poliţişti ucişi prin împuşcare şi altul rănit grav în nord-estul Australiei într-o confruntare violentă cu un bărbat, într-o zonă izolată, în statul Victoria / Bărbatul, fugar, este căutat de poliţie
Doi poliţişti au fost ucişi prin împuşcare, iar altul a fost rănit marţi, pe o proprietate rurală, în estul Australiei, declară surse din cadrul poliţiei agenției de știri AFP, citate de News.ro.
Poliţia anunţă că se află în căutarea unui bărbat care a fugit după o confrunare violentă într-o zonă izolată la Porepunkah, la poalele unui munte, în statul Victoria (nord-est).
”Doi poliţişti au fost uciţi pe loc, iar un al treilea a fost grav rănit în partea de jos a corpului”, anunţă într-un comunicat poliţia.
”Circumstanţele exacte” ale dramei ”urmează să fie stabilite”, anunţă ea.
”Credem că delincventul a părăsit proprietatea între timp, iar în prezent nu ştim unde se află”, anunţă poliţia.
”Căutări importante sunt în curs în vederea localizării bărbatului. Cerem populaţiei Porepunkah şi din împrejurimi să nu iasă până la noi ordine”, cere ea.
Primarul din Alpine Shire, Sarah Nicholas, evocă într-un mesaj video o zi de ”mare tristeţe şi şoc”.
