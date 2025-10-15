Doi condamnaţi la pedeapsa capitală au fost executaţi în SUA / Unul a ucis două prostituate, celălalt a omorât un polițist

Doi bărbaţi condamnaţi la pedeapsa capitală pentru omucidere au fost executaţi marţi în statele Florida şi Missouri din SUA, informează miercuri AFP, transmite Agerpres.

Aceste două execuţii, efectuate prin injecţie letală, au majorat la 37 numărul total de execuţii realizate de la începutul anului în SUA, cel mai ridicat nivel după cele 39 înregistrate în 2013.

Alte două execuţii sunt prevăzute săptămâna aceasta, în Mississippi (sud) miercuri şi în Arizona (sud-vest) vineri, din cele opt în total programate până în 31 decembrie.

În Florida (sud-est), Samuel Smithers, 72 de ani, a fost executat pentru uciderea în 1996 a două prostituate, Christy Cowan şi Denise Roach, pe care le-a bătut şi strangulat. Trupurile celor două femei fuseseră găsite într-un iaz pe o proprietate unde el efectua lucrări de grădinărit.

În Missouri (centru), Lance Shockley, 48 de ani, a fost executat marţi seara pentru uciderea în 2005 a unui poliţist, Carl Graham, crimă pe care Shockley a negat mereu că a comis-o. Poliţistul, care ancheta un accident rutier mortal provocat de cel acuzat cu un an înainte, fusese găsit împuşcat mortal în faţa casei sale.

Lance Shockley a fost condamnat la moarte în pofida absenţei de elemente materiale, potrivit apărării sale, şi chiar dacă juraţii nu au ajuns la un verdict unanim asupra acestei pedepse. Missouri este unul dintre rarele state americane unde pedeapsa capitală poate fi decisă fără unanimitatea curţii cu juraţi.

Marea majoritate a execuţiilor care au avut loc de la începutul anului în SUA, 31 în total, au fost realizate prin injecţie letală.

Patru au fost efectuate prin inhalare de azot, o metodă utilizată pentru prima dată în lume în statul Alabama (sud) în 2024 şi comparată de experţi ai ONU cu o formă de „tortură”, iar două cu plutonul de execuţie, în Carolina de Sud, pentru prima dată în SUA din 2010 încoace.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 dintre cele 50 de state americane. Alte trei state, California, Oregon şi Pennsylvania, au instituit un moratoriu asupra execuţiilor la decizia guvernatorilor.