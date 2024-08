Doi burritos cu nouă ouă doar pentru mic dejunul lui Ryan Crouser, triplu campion la aruncarea greutății: ”Nici măcar nu-mi mai place mâncarea” spune sportivul care consumă 5000 de kcal zilnic

Ryan Crouser, medaliat cu aur la Paris, consumă până la 6.000 de calorii pe zi și cheltuiește 1.000 de dolari pe lună pe mâncare. El este departe de a fi excepția printre sportivi, scrie The Guardian.

Atleții din Grecia antică mâncau smochine uscate, brânză umedă și grâu. Americanul modern care este cel mai bun aruncător de greutate din istorie își extrage puterea brută din burrito și pizza, măsurându-și succesul în calorii, dar și în centimetri.

Ryan Crouser este singurul aruncător de greutate de trei ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, victoria sa de la Paris urmând triumfurilor de la Rio și Tokyo. Trecând peste problemele recente legate de accidentări, sâmbătă, pe un Stade de France ploios, cea mai bună aruncare a sa a fost de 22,90 m.

Aruncarea de deschidere a lui Ryan Crouser ar fi fost deja suficientă pentru a ocupa primul loc pe podium.

În timp ce pentru mulți atleți provocarea ar fi menținerea unei diete cu calorii controlate în ciuda dorinței de a mânca mai mult, Crouser, care are o înălțime de 201 cm și cântărește aproximativ 145 kg, are problema opusă. „Nici măcar nu-mi mai place mâncarea”, a declarat sportivul în vârstă de 31 de ani pentru The New York Times în 2019. „Fiecare dintre mesele mele este jumătate din ceea ce mănâncă o persoană normală într-o zi. Și fac asta de cinci ori. Dacă mi se face vreodată foame în timpul zilei, înseamnă că nu-mi fac treaba. Așa că mănânc tot timpul. Uneori, înainte de o altă masă, mă uit la ea pentru o vreme, ca și cum aș spune: „Iarăși asta?”

Crouser a declarat pentru CNBC că cheltuiește 1.000 de dolari pe lună pe mâncare pentru a-și menține aportul la 5.000 de calorii pe zi (cantitatea medie recomandată pentru un bărbat de vârsta lui este de aproximativ 2.500). El a explicat că, în fiecare dimineață, mănâncă doi burritos care conțin nouă ouă în total, cârnați sau bacon, brânză, smântână și salsa. Un prânz tipic ar putea fi format din 12 uncii de orez și o jumătate de kilogram de carne de vită macinată slabă cu sos barbecue, iar apoi comandă adesea „cina unei familii de trei persoane”, poate o pizza mare cu carne, stropită cu o jumătate de litru de lapte, încheind cu „încă o gustare înainte de a merge la culcare”. Susține că odată s-a îngrășat peste două kilograme după o singură masă de orez, pui, macaroane cu brânză și desert.

„Întotdeauna încerc să-mi mențin greutatea corporală ridicată. Am fost copilul mai înalt și mai slab în copilărie și întotdeauna a fost o luptă pentru mine să iau în greutate”, a declarat Crouser pentru GQ în 2021. „Mâncarea este aproape o parte a antrenamentului pentru mine. Mănânc după un program prestabilit care mă asigură că nu mi se face niciodată foame”. În afara sezonului, a adăugat el, își propune 6.000 de calorii pe zi, deoarece „face repetări mai mari și arde mai multe calorii în timp ce încearcă să câștige mai mulți mușchi. Încerc să nu stau mai mult de trei ore fără să mănânc. Mereu mănânc ceva”.

La competițiile internaționale, el compensează porțiile mai mici prin consumul de shake-uri sau prin mese suplimentare. „Am slăbit puțin la Rio. Majoritatea țărilor tind să fie mult mai ușoare din punct de vedere caloric decât bucătăria americană normală”, a declarat el pentru GQ.

Născut în Portland, Oregon, Crouser a crescut în orașul Boring și provine dintr-o familie de atleți extraordinari. Tatăl său, Mitch, a fost rezervă în echipa de disc a SUA pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, unchiul său, Brian, a concurat la suliță la Jocurile din 1988 și 1992; un alt unchi, Dean, a fost campion universitar la aruncarea greutății și la disc, iar un văr, Sam, a participat la suliță la Rio în 2016. Crouser a devenit fascinat de mecanica aruncării și a studiat obsesiv stilul lui Ulf Timmermann, expertul est-german în tehnica alunecării care a câștigat aurul în 1988 la Seul.

Crouser a studiat economia și finanțele la Universitatea din Texas, antrenându-se cu normă întreagă după ce și-a terminat masteratul în 2016. El a primit o ofertă de la Indianapolis Colts din NFL în 2016, dar a ales să rămână la aruncarea greutății și a câștigat aurul și la campionatele mondiale din 2022 și 2023.

Deținător al recordurilor mondiale indoor și outdoor din 2021, anul în care a doborât un record outdoor vechi de 31 de ani deținut de un alt american, Randy Barnes, Crouser și-a îmbunătățit recordul outdoor la 23,56 m în 2023, într-o disciplină dominată istoric de sportivii americani.

Prietenul lui Crouser și colegul său din echipa SUA, Joe Kovacs, care a câștigat argintul la Paris pentru a treia oară consecutiv la Jocurile Olimpice, măsoară 1,80 m și cântărește aproximativ 130 kg. Mănâncă o duzină de ouă la micul dejun.

Ei sunt departe de a fi singurii olimpici care țin diete care, pentru oamenii obișnuiți, ar duce mai degrabă la o trimitere la un gastroenterolog decât la un loc pe podium. Înotătorii sunt dovada că campionii au o foame insațiabilă, atât la propriu, cât și metaforic. Fostul campion olimpic american Ryan Lochte a recunoscut că mânca pizza și aripioare de pui în fiecare vineri. Regimul său de antrenament a fost atât de intens încât spune că ronțăia până la 8 000 de calorii pe zi, mestecând atât de mult încât a dezvoltat dureri ale maxilarului.

Cel mai decorat olimpic dintre toți, Michael Phelps, consumă până la 10 000 de calorii pe zi și a declarat pentru NBC că mănâncă „cam tot ce am chef”. Asta includea această comandă tipică de la cafeneaua sa preferată pentru micul dejun din Baltimore: „Începeți cu trei sandvișuri cu ouă prăjite, brânză, salată, roșii, ceapă prăjită și maioneză; adăugați o omletă, un castron de griș și trei felii de pâine prăjită cu zahăr pudră; apoi spălați cu trei clătite cu ciocolată”.

Suspicios cu privire la mâncarea din China în timpul Jocurilor Olimpice de la Beijing, Usain Bolt a scris în autobiografia sa The Fastest Man Alive că a câștigat medalia de aur la 100 m și 200 m în timp ce se hrănea zilnic cu o sută de McNuggets de pui. „Încercasem o mâncare chinezească locală, care nu era ca cele pe care le mâncăm în Occident, iar corpul meu nu a reacționat bine”, a scris el. „Așa că, știind că mă pot baza pe nuggets, m-am hotărât că asta e tot ce voi mânca. Și le-am mâncat, la micul dejun, prânz și cină, urmate de apă îmbuteliată”.