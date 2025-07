Djokovic spune că se va sfătui cu fiul său Stefan (zece ani) înainte de meciul din sferturile de la Wimbledon

Novak Djokovic este calificat în sferturile de la Wimbledon 2025, iar fostul lider mondial a spus într-o conferință de presă că se va sfătui cu fiul său Stefan înainte de duelul cu Flavio Cobolli.

Favorit 6 la All England Club, Nole a trecut în patru seturi, scor 1-6, 6-4, 6-4, 6-4, de Alex De Minaur pentru a se califica printre cei mai buni opt jucători de la Wimbledon 2025.

Într-o discuție cu jurnaliștii după victoria cu australianul, Djokovic a glumit spunând că în pregătirea meciului cu Cobolli va ține cont și de observațiile fiului său Stefan.

În vârstă de 10 ani, fiul lui Nole a schimbat câteva mingi cu viitorul adversar al tatălui său de la Wimbledon.

„El a avut chiar șansa să joace cu Cobolli, viitorul meu adversar. El a făcut câteva schimburi de mingi în urmă cu câteva zile. El este încântat, desigur, pentru că adoră tenisul”, a precizat Djokerul.

Zâmbind, Djokovic a spus că se va sfătui cu Stefan: „Cu siguranță îi voi cere sfaturi, voi discuta cu fiul meu și voi vedea ce a remarcat el în jocul lui Cobolli”, a transmis multiplul campion de la All England Club.

„Dar lăsând gluma la o parte, el este un jucător talentat, unul din tinerii care progresează și un mare combatant. Noi ne înțelegem bine, ne antrenăm de fiecare dată când putem. Acum, fie ca cel mai bun să câștige”, a completat Djokovic despre Cobolli.

