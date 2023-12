Directorul celei mai mari fabrici sibiene: ”Sunt director de 33 de ani și nu am auzit pe nimeni la televizor invitându-ne la muncă” / ”Nu am găsit încă cele mai bune căi să-i convingem pe oameni să rămână în țară”

Ioan Deac, directorul general al Compa, cea mai mare fabrică din Sibiu cu capital autohton, spune că una dintre cele mai mari probleme ale țării este lipsa unei culturi a muncii, relatează Turnul Sfatului.

În fața unei crize tot mai mari a forței de muncă, Ioan Deac dă exemplul celor veniți din alte țări care au un alt apetit pentru a munci. „La noi se promovează nu munca, ci creșterile de salarii, de pensii și de venituri fără muncă. Eu nu am auzit pe nimeni la televizor să se îndemne oamenii la muncă”, apreciază Ioan Deac.

Ioan Deac a fost invitat la ultimul eveniment din acest an al Conferințelor Astra, al cărui temă a fost „Despre comunism, după 30 de ani de la Revoluție”. Director al Compa de peste 30 de ani, Ioan Deac a vorbit mai întâi despre trecerea de la IPAS (cum se numea în comunism compania condusă de el) la capitalism. „Primii șase – șapte ani au fost extraordinar de grei: industria auto (în care activează Compa în principal – n.a.) a căzut dramatic. Toți clienții noștri, precum Roman, ARO, Dacia sau Oltcit, toți au căzut dur. Firma IPAS aveam cam 8 – 9.000 de salariați. Din 1993 – 1994 am fost obligați să disponibliizăm personal, lucru cu care nu eram obișnuiți în perioada respectivă. Dar am fost obligați să ne aliniem vremurilor și să găsim soluții pentru a rămâne pe piață. Ceea ce a fost dificil: noi aveam o părere foarte bună despre noi, când – de fapt – în economia europeană, valoarea noastră nu era privită cum o vedeam noi. Am fost nevoiți să învățăm ce trebuie să facem și unde vrem să ajungem. Singura soluție a fost să ascultăm de consultanța din domeniu”, amintește Deac.

Cei mai bine de 30 de ani care au trecut de la Revoluție au adus o altă perspectivă asupra muncii, crede Ioan Deac.

„Tinerii trebuie să fie pregătiți și formați să înțeleagă faptul că nimic nu pică din cer și pentru orice trebuie să muncești foarte mult. Sub nicio formă nu există vreo șansă în a rezolva problemele fără muncă. Eu sunt director de 33 de ani la Compa și nu am auzit pe nimeni la televizor invitându-ne la muncă. Cu toate că fără muncă nu există soluții. România se comportă acum cu niște probleme extraordinare referitoare la forța de muncă, în toate domeniile de activitate. Vă spun asta deoarece văd ce se întâmplă: pofta de muncă nu crește, ci scade”, arată Deac.

