Diogo Jota şi fratele său Andre Silva au fost înmormântaţi. Personalităţi de lumea fotbalului, prezente la funeralii

Diogo Jota şi a fratele său André Silva au fost înmormântaţi, sâmbătă, în oraşul lor natal, Gondomar (Portugalia), transmite News.ro.

Slujba a durat aproximativ o oră. Printre participanţi s-au numărat coechipierii lui Jota la Liverpool, Virgil van Dijk şi Andy Robertson, antrenorul Reds Arne Slot, dar şi Ryan Gravenberch şi Cody Gakpo.

Nu au lipsit şi foşti jucători de la Liverpool FC, precum James Milner şi fostul căpitan Jordan Henderson.

André Villas-Boas, actualul preşedinte al FC Porto, Roberto Martinez, selecţionerul Portugaliei, Fernando Santos, fostul selecţioner şi Jorge Mendes, agentul lui Diogo Jota, au fost de asemenea prezenţi.

Între cei care au purtat sicriul s-a aflat şi Ruben Neves, venit din SUA, unde Al-Hilal a jucat, vineri, cu Fluminense, la Cupa Mondială a Cluburilor.

Sute de persoane au fost prezente în faţa bisericii şi pe drumul spre cimitir, Diogo şi fratele său fiind foarte iubiţi la Gondomar. Diogo avea 28 de ani, iar Andre avea 25.



