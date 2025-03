Diego Simeone nu are dubii: „Barcelona e cea mai bună echipă din Spania”

FC Barcelona era condusă cu 2-0 în minutul 70 de Atletico Madrid, dar a reușit un final spectaculos de meci în care a marcat de patru ori. Catalanii s-au impus cu 4-2, iar Diego Simeone (antrenorul lui Atleti) a precizat că formația blau-grana este cea mai bună din Spania.

După o înfrângere greu de digerat, Simeone a avut puterea să laude echipa adversă, tehnicianul argentinian precizând că Barca este cea mai bună echipă din LaLiga.

Barça este „cea mai bună echipă din La Liga, echipa care joacă cel mai bun fotbal” şi are acum „un avantaj semnificativ” în cursa pentru titlu, a spus Simeone, care a afirmat că jucătorii săi s-au „apărat prost” pe finalul meciului, conform News.ro.

„Ne-am apărat prost. Lewandowski a marcat un „golazo” şi au început să apară îndoielile. Trebuia să fim solizi, să fim puternici pentru a rezista în faţa acestor mari jucători care au jucat totul sau nimic. Dar nu am putut să rămânem puternici, să răspundem pe contraatac şi să ne transformăm ocaziile”, a spus Simeone.

„A fost un meci foarte dificil, dar suntem foarte fericiţi. Am avut o reacţie incredibilă. Să înscrii patru goluri aici în ultimele 20 de minute împotriva acestei echipe este o performanţă extraordinară. Sunt mândru de această echipă” – Hansi Flick, antrenorul Barcelonei.

