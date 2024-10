Diego Forlan, fost important atacant de la Manchester United, își va face debutul în tenis la 45 de ani

Diego Forlan, fost atacant de legendă al Uruguayului, va debuta în tenisul profesionist cu ocazia unui turneu de categorie Challenger care va avea loc la Montevideo.

În vârstă de 45 de ani, Diego este un fan împătimit al tenisului de câmp, iar luna viitoare va lua parte la Uruguay Open. Evenimentul face parte din categoria ATP Challenger Tour. Forlan va lua parte pe tabloul de dublu al întrecerii de la Montevideo.

Pentru a putea lua parte la un asemenea eveniment, Diego a avut nevoie de un wild-card. Forlan va face pereche cu Federico Coria, jucător care se află în prezent pe locul 101 în ierarhia ATP.

Coria a fost cel mai sus în clasamentul mondial de simplu pe locul 49, în 2023.

Născut pe 19 mai 1979, Diego Forlan a jucat de-a lungul carierei pentru echipe importante de pe Bătrânul Continent precum: Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid și Inter Milano.

A îmbrăcat tricoul naționalei Uruguayului de 112 ori, între 2002 și 2014. A marcat de 36 de ori pentru echipa țării sale.

Diego Forlan s-a retras din fotbalul profesionist în 2019.

Former Manchester United forward Diego Forlan will make his professional tennis debut at next month’s Uruguay Open 🇺🇾😮 pic.twitter.com/5ZaSDzLXwm

— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) October 22, 2024