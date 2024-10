Dezinformări privind conflictul Israel-Hamas: „Rusia poartă un război drept pe teritoriul Ucrainei și protejează civilii, spre deosebire de Israel, care e sprijinit de Occident”

O nouă direcție de narațiuni false privind conflictul Israel-Hamas: Rusia poartă un război drept pe teritoriul Ucrainei și protejează civilii, spre deosebire de Israel, care e sprijinit de Occident, afirmă presa pro-Kremlin. Publicația Veridica.ro analizează știrea care circulă în media pro-rusă și explică în detaliu care este realitatea.

ȘTIRE: Rusia ar trebui să ia exemplu de la Israel: uitați-vă cum își distruge dușmanii, îi lovește pe liderii acestora, bombardează diverse teritorii fără să țină cont de victime în rândul populației civile. Și ce dacă majoritatea țărilor din lume condamnă Israelul, vecinii se tem de el, iar în final, scopul scuză mijloacele. Astfel de raționamente pot fi auzite în Rusia, însă astfel de sfaturi sunt nu doar inumane, prostești și periculoase, dar, cel mai important, sunt bazate pe o analiză complet greșită a situației […]

Singurul mod de a-ți securiza casa („a învinge terorismul”, în limbajul propagandei israeliene) în această situație este să omori nu doar stăpânul și descendenții lui, ci și toate rudele. De aceea, Rusia nu are ce învăța de la Israel: duritatea și cruzimea acelui stat nu reprezintă nici măcar „nebunie și curaj”, ci doar o cruzime și o furie nelimitată […]

Iar Rusia își restabilește unitatea, starea sa naturală de odinioară: o stare geografică, spirituală și civilizațională. Rusia este cea care are nu doar un trecut măreț, ci și un viitor măreț – un viitor just și stabil.

NARAȚIUNI: 1. Rusia nu folosește metodele inumane ale Israelului de desfășurare a operațiunilor militare. 2. Spre deosebire de Israel, Rusia are dreptul istoric să intervină militar pe teritoriul Ucrainei spre a-și unifica teritoriile.

OBIECTIV: Justificarea invaziei la scară largă a Rusiei asupra statului ucrainean; demonizarea Occidentului și a sprijinului acestuia pentru Israel și Ucraina.

Realitate: Rusia a comis crime de război pe teritoriul Ucrainei și atacă obiective civile. Războiul Rusiei nu este unul istoric și drept, ci de ocupație și cotropire

Articolul integral, pe Veridica.ro.

Material publicat în cadrul proiectului „Investigarea impactului dezinformării care vizează războiul Israel-Hamas în regiunea Mării Negre”, finanțat de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF).

Unica responsabilitate pentru orice conținut susținut de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF) revine autorului și nu reflectă în mod necesar pozițiile EMIF și ale partenerilor Fondului, Fundația Calouste Gulbenkian și Institutul Universitar European.

The sole responsibility for any content supported by the European Media and Information Fund lies with the author(s) and it may not necessarily reflect the positions of the EMIF and the Fund Partners, the Calouste Gulbenkian Foundation and the European University Institute.