Analiză/Cum s-a reflectat în mass-media din 5 țări, din zona Mării Negre, conflictul Israel-Hamas, timp de un an/ Cele mai frecvente teme de dezinformare

Țările din Europa Centrală și de Est (ECE) sunt deosebit de vulnerabile la campaniile de dezinformare, din cauza nivelului ridicat de captare cognitivă în rândul populației, al elitelor politice și al mass-media, arată un Raport publicat de experții Centrului Român de Politici Europene (CRPE) și Center for the Study of Democracy (Bulgaria), în cadrul proiectului „DISINFO4BLACKSEA”.

Raportul analizează cum a fost reflectat în mass-media din 5 țări: România, Moldova, Bulgaria, Ucraina și Georgia, conflictul Israel-Hamas și mai ales temele principale de dezinformare.

„În România și în țările învecinate, oligarhizarea mass-mediei tradiționale, combinată cu creșterea numărului de canale online și de platforme de social media, a creat un teren fertil pentru producerea și diseminarea propagandei. Aceste vulnerabilități au poziționat regiunea ca o țintă principală pentru operațiunile de influență răuvoitoare conduse de Rusia, China și alți actori statali sau nestatali, exploatând temerile, prejudecățile și sentimentele antisemite”, arată raportul.

ROMÂNIA

Peste 54.000 de articole au fost publicate în limba română pe portalurile de știri și în presa online de la începutul conflictului (octombrie 2023) până în toamna anului 2024 – perioada analizată în raportul extins realizat de CRPE, despre care G4Media a scris pe larg aici. Analiza media relevă o acoperire fragmentată, cu articole și reportaje consistente în presa mainstream, dar și o prezență semnificativă a site-urilor și portalurilor cunoscute pentru amplificarea dezinformării.

BULGARIA

Colectarea datelor a utilizat instrumentul de informații media Sensika, care oferă acces la un vast catalog de peste 2 500 de site-uri web de știri din Bulgaria, pentru a colecta conținut din aceste surse și pentru a analiza volumul și amploarea acestuia.

8.493 de articole media online au fost publicate în perioada 7 octombrie 2023 – 31 octombrie 2024, pe acest subiect. Amplificatori cheie: Emisiunile media online și platformele social media.

Printre principalele puncte de vânzare pro-ruse monitorizate pe tema conflictului Israel-Hamas din Bulgaria, Pogled.info a apărut ca principala sursă de dezinformare, atât în ceea ce privește mass-media tradiționale, cât și ca domeniu pe Facebook. Publicația republică în mod constant aproape toate relatările sale despre războiul din Ucraina din surse rusești interzise în UE, inclusiv Katehon, Tsargrad și RIA Novosti.

UCRAINA

În Ucraina, principalul proliferator de informații locale vizate este media controlată de Rusia și destinată publicului vorbitor de limbă rusă.

Două narațiuni de dezinformare dominante au fost în prim-planul campaniei de dezinformare referitoare la conflictul Israel-Hamas în spațiul informațional ucrainean. Prima susține că Ucraina, din cauza corupției generalizate, deturnează către Hamas ajutorul militar furnizat de Occident. Cea de-a doua susține că „Occidentul colectiv” își schimbă orientarea geopolitică către Israel, ceea ce duce la o scădere a sprijinului politic, militar și economic pentru Ucraina. Aceste narațiuni au apărut într-un total de 3 039 de articole în perioada de monitorizare, reprezentând 34% și, respectiv, 66% din acoperirea totală.

Cu toate acestea, 571 de articole în limba rusă (sau 19% din total) aparțin clasamentului inferior, indicând o prezență semnificativă a site-urilor false care produc volume mari de conținut republicat automatizat sau semiautomatizat care provine de la surse de propagandă de prim rang precum Mupzem-pushkino.ru, News.rambler.ru, Lenta.ru și Gazeta.ru. Primele zece surse care răspândesc dezinformare funcționează ca amplificatori cheie ai conținutului pro-Kremlin, primele trei surse reprezentând 45% din volumul total de articole.

GEORGIA

Deși presa georgiană principală nu a fost implicată direct în dezinformare, posturile pro-guvernamentale precum ImediNews și PosTV consolidează subtil relatările aliniate Kremlinului prin omiterea unor fapte-cheie și prezentarea Israelului drept agresor. Platformele cu legături rusești, precum Sputnik Georgia și For.ge, sunt mai evidente în difuzarea de conținut înșelător. Cu toate acestea, sentimentul predominant în rândul populației georgiene este pro-israelian.

Între 1 octombrie 2023 și 15 februarie 2025, presa georgiană a publicat un total de 7 049 de articole privind conflictul Israel-Hamas. Primele 20 de surse au reprezentat 78% din această acoperire, iar primele 10 surse au contribuit cu 58%. Dintre primele 20 de surse, niciuna nu a fost identificată ca diseminând dezinformări cu privire la conflict, o practică asociată în mod obișnuit cu actorii aliniați Rusiei. Cu toate acestea, Kvira, Accent și NewsHubGeorgia au fost criticate în mod frecvent pentru tendința pro-guvernamentală.

MOLDOVA

În general presa independentă din Republica Moldova a respectat standardele profesionale și etice în știrile și reportajele despre conflictul din Orientul Mijlociu, se arată într-o evaluare din 2024 a Centrului de Jurnalism Independent din Moldova, efectuată în baza analizei a 250 de materiale la temă, apărute în media cu pondere. Materialele jurnalistice apărute în presa independentă din Moldova și-au păstrat echidistanța inclusiv după invadarea Gazei de către Israel. În presa din Moldova, palestinienii nu au fost înfățișați ca fiind toți susținători ai Hamas. Manifestări antisemite nu au fost constatate. Pe rețelele de socializare au apărut însă critici care au rezonat cu suferința palestinienilor.

Propaganda rusească și dezinformarea sunt la ordinea zilei în Republica Moldova de zeci de ani. Prin urmare, breasla jurnalistică din Moldova a reușit să dezvolte, în timp, instrumente de amortizare a efectelor dezinformării asupra societății. Au apărut echipe specializate de fact-checkeri pe lângă ONG-urile de media, dar și în cadrul unor redacții, care analizează și demontează rapid falsurile, astfel încât daunele provocate de atacurile hibride ale Rusiei să fie cât mai mici. Totuși, în contextul războiului Israel-Hamas, mai multe atacuri mediatice coordonate de Rusia au penetrat spațiul mediatic din Moldova, devenind teme de discuții largi.

