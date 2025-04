Analiză/ Cum a acționat dezinformarea din social media, pe subiectul conflictului Israel-Hamas, în Bulgaria, Ucraina și Georgia/ Rețele principale și subiecte

Temele circulate pe social media din trei țări, Bulgaria, Ucraina și Georgia au fost analizate de experții din cadrul proiectului „Investigarea impactului dezinformării care vizează războiul Israel-Hamas în regiunea Mării Negre” și au fost integrate într-un raport comparativ.

„În Bulgaria, Ucraina și Georgia, evaluările experților au indicat că strategia de dezinformare a Kremlinului a utilizat:

– Facebook în Bulgaria pentru amplificarea în masă prin intermediul site-urilor „ciupercă”.

– Telegram în Ucraina ca principal canal de dezinformare în zonele vorbitoare de limbă rusă.

– O combinație de Telegram, Facebook și platforme pro-ruse locale în Georgia, combinată cu o încadrare emoțională și o raportare selectivă.

Narațiunile comune au inclus acuzații/dezinformări conform cărora Ucraina a furnizat arme Hamas, Israelul a controlat politica globală, iar Occidentul a folosit conflictul din Gaza pentru a urmări dominația geopolitică.

Ecosistemele social media din Bulgaria, Ucraina și Georgia s-au dovedit esențiale pentru diseminarea dezinformării legate de război. Deși platformele specifice și strategiile de amplificare au variat, obiectivul comun a rămas: subminarea încrederii în instituțiile occidentale, consolidarea sentimentelor antiliberale și manipularea audiențelor locale cu relatări polarizante.

Eforturile viitoare de consolidare a rezilienței regionale împotriva amenințărilor hibride trebuie să acorde prioritate monitorizării ecosistemelor social media, investițiilor în alfabetizarea digitală și consolidării colaborării transfrontaliere în cadrul inițiativelor de combatere a dezinformării”, arată documentul citat.

Raportul integral poate fi consultat aici.

————

Material publicat în cadrul proiectului „Investigarea impactului dezinformării care vizează războiul Israel-Hamas în regiunea Mării Negre”, finanțat de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF).

Unica responsabilitate pentru orice conținut susținut de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF) revine autorului și nu reflectă în mod necesar pozițiile EMIF și ale partenerilor Fondului, Fundația Calouste Gulbenkian și Institutul Universitar European.

The sole responsibility for any content supported by the European Media and Information Fund lies with the author(s) and it may not necessarily reflect the positions of the EMIF and the Fund Partners, the Calouste Gulbenkian Foundation and the European University Institute.