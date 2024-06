Dezbaterea după ce Coldplay l-a adus pe scenă pe manelistul Babasha: Pro sau contra manele la concertele internaționale?

Babasha, manelistul invitat de Coldplay să cânte la concertul de miercuri, de pe Arena Națională, a fost huiduit, dar și încurajat de public să-și continuie prestația pe scenă. Reacția deopotrivă pro și contra a publicului deschide dezbaterea pro sau contra manele la concertele internaționale. Artiștii de talie precum Coldplay au o tradiție deja în încurajarea artiștilor mai puțin cunoscuți din țările unde concertează transmițând astfel și un mesaj antirasist.

Babasha (Vlad Babașa) vine din Bacău și este în trending în acest moment pe platformele de streaming audio. Spre exemplu, Babasha a strâns cu cea mai recentă piesă a sa 6,7 milioane de ascultători într-o săptămână și jumătate.

După huiduielile, dar și încurajările de miercuri seară, Babasha a transmis pe Tik Tok că ”manelele sunt rău famate doar din cauza rasismului”.

Sunteți de acord cu invitarea maneliștilor la concertele internaționale de muzică pop sau rock? Credeți că huiduielile au fost provocate de rasism sau de incompatibilitatea genurilor muzicale (manele vs. rock)?

Context

Cântărețul de manele Babasha a urcat pe scenă, miercuri seara, la concertul Coldplay de pe Arena Națională din București, însă publicul l-a huiduit după ce a spus: În seara asta încercăm să spargem niște bariere, transmite un reporter G4Media aflat la fața locului. În deschiderea concertului au cântat alte 2 trupe anunțate oficial, iar acest moment a avut loc în mijlocul concertului cu o improvizație.

Înainte de acest moment, Chris Martin (Coldplay) a povestit publicului cum, înainte să vină în România, a căutat pe trenduri cine face muzice și a spus că a gasit o mulțime de artiști minunați și că singurul noroc al trupei sale ar fi geografia, faptul că sunt din Marea Britanie, dar că în toată lumea există artiști minunați.

”La concertul Coldplay s-a huduit pt ca s-a cantat o manea. Iar multi sunt suparati pe huiduitori! Fiecare asculta ce vrea. Dar oamenii aia NU au platit bilet ca sa asculte manele”, a scris un participant la concert pe Twitter.

”Mă așteptam să se întâmple multe la un concert Coldplay, dar niciodată să ascult manele”, scrie un alt spectator de pe Arena Națională.

”Yes @coldplay most probably your fans are not the “manele” audience, and you’ve just promoted it. Is this really what you think of us? @coldplaybucharest”, scrie un altul.