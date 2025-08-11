Destinație culturală: The Jazz Cave Festival începe joi în Vâlcea

The Jazz Cave Festival – ediţia a V-a, un eveniment desfăşurat în trei zone-concept din judeţul Vâlcea, va reuni de joi până duminică 21 de formaţii din Europa, Africa, America de Sud şi SUA, anunţă Institutul Cultura Român (ICR), transmite Agerpres.

Programul cuprinde patru zile de recitaluri susţinute de formaţii apreciate din ţări precum Argentina, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Elveţia, Germania, Irlanda, Libia, Olanda, Tunisia şi – desigur – România.

Pe scenele vâlcene vor evolua nume noi din ţară şi străinătate, precum Sarah Buechi Quintet (Elveţia), Sorvina (Germania), Yumi Ito Quartet (Elveţia), Tango Jazz Quartet (Argentina), Rain Sultanov & Hikmat Baba Zada (Azerbaidjan), David Helbock Trio (Austria) sau Sebastian Burneci Bucharest Jazz Orchestra (România), dar şi artişti îndrăgiţi care au participat la ediţiile anterioare ale festivalului, precum Soul Serenade, Sorina Rotaru, Ana Maria Galea din România şi mulţi alţii.

Programul The Jazz Cave Festival începe joi, de la ora 18:00, pe scena Arts District de la Muzeul de Artă din Râmnicu Vâlcea, tema sonoră a acestei ediţii a concertelor din muzeu fiind ‘Her Voice’, care promovează exclusiv voci feminine din jazzul românesc.

De vineri până duminică, concertele încep pe scena Innerland din Salina Ocnele Mari, unde au loc concerte de la 11:00 până la 17:00, audiţia se mută apoi la Muzeul Judeţean de Artă Vâlcea „Aurelian Sacerdoţeanu” din Râmnicu Vâlcea, de la 18:00, iar de la 19:00 şi, respectiv, 17:00 pe scena Dreamland amplasată în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea.

The Jazz Cave Festival este un eveniment internaţional, organizat de Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR).