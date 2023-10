Deşeurile de ambalaje în UE au înregistrat o creştere record în 2021, până la 188 kilograme pe locuitor

Uniunea Europeană a generat în 2021 o cantitate de 188,7 kilograme de deşeuri de ambalaje pe cap de locuitor, cu 10,8 kilograme mai mult decât în 2020, aceasta fiind cea mai mare creştere înregistrată în ultimii 10 ani, arată datele publicate joi de Eurostat, relatează Agerpres.

În total, Uniunea Europeană a generat 84 milioane de tone de deşeuri de ambalaje, din care 40,3% au fost deşeuri din hârtie şi carton, 19% au fost deşeuri din plastic, 18,5% hârtie, 17,1% deşeuri din lemn şi 4,9% deşeuri din metal.

În 2021, fiecare persoană din UE a generat, în medie, 35,9 kilograme de deşeuri de ambalaje din plastic. Din această cantitate, 14,3 kilograme au fost reciclate. Comparativ cu anul 2020, atât generarea de deşeuri de ambalaje din plastic cât şi reciclarea au crescut: generarea a crescut cu 1,4 kilograme per capita (un avans de 4%) şi reciclarea cu 1,2 kilograme per capita (un avans de 9,5%).

În rândul statelor membre, Slovenia (50%), Belgia (49,2%) şi Ţările de Jos (48,9%) au reciclat în 2021 aproape jumătate din deşeurile de ambalaje din plastic. În contrast, mai puţin de un sfert din deşeurile de ambalaje din plastic au fost reciclate în Malta (20,5%), Franţa (23,1%) şi Suedia (23,8%).

În cazul României, cele mai recente date disponibile sunt din anul 2020, când România a reciclat 30,1% din deşeurile de ambalaje din plastic, în scădere faţă de 31,1% în 2019. România are performanţe mai bune la acest capitol decât Irlanda, Austria sau Suedia.

Între 2011 şi 2021, cantitatea per capita de deşeurile de ambalaje din plastic generată a crescut cu 26,7% (un avans de 7,6 kilograme per capita). În aceeaşi perioadă, cantitatea de deşeurile de ambalaje din plastic reciclată a crescut cu 38,1% (un avans de 3,9 kilograme per capita).