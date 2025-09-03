G4Media.ro
Deputatul USR Stelian Ion: Pe lângă dobânzile percepute ilegal de cămătari, vor…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Deputatul USR Stelian Ion: Pe lângă dobânzile percepute ilegal de cămătari, vor fi confiscate și sumele de bani împrumutate în cadrul activității de camătă / România are nevoie de legi clare și ferme împotriva cămătăriei, nu de portițe care să protejeze infractorii

Stelian Ion spune că a fost adoptat un proiect de lege de către Camera Deputaților, în baza căruia vor fi fi confiscate atât dobânzile percepute ilegal de cămătari, cât și sumele de bani împrumutate în cadrul activității de camătă.

„Un pas important împotriva cămătăriei

Relativ recent, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie prin care s-a stabilit că, în cazurile de camătă, se poate confisca doar dobânda percepută, nu și sumele de bani împrumutate de cămătari.

Această interpretare, devenită obligatorie, a creat o situație absurdă și favorabilă cămătarilor: aceștia își puteau recupera „principalul” chiar și după condamnare, ceea ce le reducea pierderile și diminua efectul descurajator al pedepsei. Cu alte cuvinte, camătarul putea ieși „în câștig” chiar și după ce justiția constata că a comis o infracțiune.

Împreună cu colegul meu, deputatul Alexandru Dimitriu, şi alți colegi din USR am inițiat un proiect legislativ care corectează această problemă. Propunerea noastră a prevăzut ca, pe lângă dobânzile percepute ilegal, să fie supuse confiscării și sumele de bani împrumutate în cadrul activității de camătă.

Astăzi avem o veste bună: proiectul a fost adoptat de către Camera Deputaților, cameră decizională.

Doar așa putem descuraja cu adevărat această practică toxică, care exploatează oameni aflați în situații de vulnerabilitate.

România are nevoie de legi clare și ferme împotriva cămătăriei, nu de portițe care să protejeze infractorii”, a scris Stelian Ion pe Facebook.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

