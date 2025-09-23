Deputatul PSD Mihai Fifor critică USR de pe poziții similare cu AUR: Ministra Mediului blochează proiecte strategice pentru România
Deputatul PSD Mihai Fifor, șeful filialei Arad, a criticat-o marți pe ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, de pe poziții similare cu ale partidului extremist AUR.
Fifor a acuzat-o pe Buzoianu că ”e dispusă la orice numai să rămână pe scaun. O poziție care îi permite să blocheze, cu bună știință, proiecte strategice pentru România”. El a dat și un exemplu de proiect pe care l-ar bloca Buzoianu – hidrocentrala de la Pașcani.
Exact aceleași critici i le-au adus ministrei Mediului și parlamentarii AUR, care au depus luni o moțiune simplă împotriva acesteia.
Buzoianu a respins luni criticile AUR și a spus că nu ea blochează investițiile, ci e vorba despre respectarea legislației care cere anumite avize și autorizații pentru aceste obiective.
Ieșirea lui Fifor e în linie cu criticile tot mai dese aduse de alți lideri PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, la adresa PNL și USR.
