Deputatul PSD Mihai Fifor critică USR de pe poziții similare cu AUR:…

Mihai Fifor la DNA Timiș Inquam Photos - Cornel Putan
Foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Deputatul PSD Mihai Fifor critică USR de pe poziții similare cu AUR: Ministra Mediului blochează proiecte strategice pentru România

23 Sep

Deputatul PSD Mihai Fifor, șeful filialei Arad, a criticat-o marți pe ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, de pe poziții similare cu ale partidului extremist AUR.

Fifor a acuzat-o pe Buzoianu că ”e dispusă la orice numai să rămână pe scaun. O poziție care îi permite să blocheze, cu bună știință, proiecte strategice pentru România”. El a dat și un exemplu de proiect pe care l-ar bloca Buzoianu – hidrocentrala de la Pașcani.

Exact aceleași critici i le-au adus ministrei Mediului și parlamentarii AUR, care au depus luni o moțiune simplă împotriva acesteia.

Buzoianu a respins luni criticile AUR și a spus că nu ea blochează investițiile, ci e vorba despre respectarea legislației care cere anumite avize și autorizații pentru aceste obiective.

Ieșirea lui Fifor e în linie cu criticile tot mai dese aduse de alți lideri PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, la adresa PNL și USR.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. S-o dea jos pisideaua, să se termine cu guvernul Bolojan și să vedem la „treabă” guvernul AUR-PSD! 🙂 Ah, nu fac asta, pentru că este doar coregrafie pentru a prinde din masa de trepanați care votează AUR …

