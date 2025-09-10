Deputaţii au respins înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă ce viza investigarea abuzurilor sexuale din universităţi
Deputaţii au respins, miercuri, proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la investigarea ‘abuzurilor sexuale şi comportamentele deviante’ din universităţile româneşti, transmite Agerpres.
Între obiectivele comisiei se aflau examinarea tuturor documentelor şi corespondenţei instituţionale referitoare la semnalarea ‘abuzurilor sexuale şi comportamentale deviante’ din universităţile româneşti, precum şi evaluarea responsabilităţii universitare în neadoptarea măsurilor pentru prevenirea acestora.
S-au înregistrat 82 de voturi în favoarea iniţiativei parlamentarilor AUR şi S.O.S. România, 189 de voturi împotrivă şi 6 abţineri.
Deputata AUR Gianina Şerban a susţinut că majoritatea parlamentară, prin votul acordat, a ales să fie ‘apărătorul abuzatorilor sexuali’.
„Dragi colegi de la PSD, PNL, UDMR, minorităţi, aţi ales să fiţi apărătorii abuzatorilor sexuali. Prin votul dumneavoastră aţi demonstrat. Mă uit în sală şi văd doamne zâmbind. Îmi pare rău. (…) Sunteţi femei, sunteţi mame, poate aţi fost în universităţi, poate astăzi aveţi fete în universităţi şi ar fi fost un vot corect dacă aţi fi susţinut înfiinţarea acestei comisii. Dar aţi demonstrat că protejaţi agresorii sexuali, victimele sunt puse pe locul doi”, a transmis ea.
În replică, deputata USR Monica Berescu a arătat că parlamentarii AUR „nu au probitatea morală” să ceară înfiinţarea unei astfel de comisii.
„Nimeni nu a apărat agresorii sexuali. Cât timp nimeni din partidul dumneavoastră nu a avut un cuvânt de spus cu ceea ce s-a întâmplat la tabăra de vară, nu puteţi să veniţi aici să spuneţi că aveţi probitatea morală să înfiinţaţi această comisie”, a argumentat Monica Berescu.
