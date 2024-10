Depozitul de petrol din Feodosia, în Crimeea, a fost distrus aproape complet

O fotografie din satelit a unui depozit de petrol din Crimeea anexată, care a ars timp de mai bine de cinci zile și care a fost postată pe rețeaua X de proiectul ucrainean OSINT arată că depozitul a fost distrus aproape complet în urma unui atac ucrainean, transmite BBC.



Potrivit analiștilor, pe teritoriul bazei au fost avariate în total 12 tancuri, dintre care 8 au fost distruse. De asemenea, clădirile de pe teritoriul instalației au ars.



Exploziile și un incendiu la depozitul de petrol din Feodosia au început în noaptea de 7 octombrie. Potrivit declarației Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, Forțele de Apărare ale Ucrainei au atacat terminalul petrolier maritim – cel mai mare din Crimeea în ceea ce privește transbordarea de produse petroliere.



Potrivit experților, este imposibil să se stingă un astfel de incendiu până când toate produsele petroliere stocate acolo ard. Mai mult de o mie de persoane au fost evacuate din zonele învecinate.



Autoritățile din Crimeea au anunțat că situația incendiului s-a stabilizat abia sâmbătă, în a șasea zi de la declanșarea incendiului. Potrivit primarului orașului, Igor Tkacenko, majoritatea locuitorilor evacuați s-au întors acasă. Cu toate acestea, starea de urgență nu a fost încă ridicată, iar eliminarea consecințelor incendiului este în curs de desfășurare, a scris Tkacenko.

