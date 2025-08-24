De ce ne țin ecranele treji? Poate nu e doar lumina albastră

De ani de zile, ni se repetă că lumina albastră a telefoanelor și laptopurilor este responsabilă pentru nopțile nedormite. Ideea părea simplă: expunerea la ecrane scade secreția de melatonină, hormonul somnului, și ne ține treji. Dar oamenii de știință încep să spună că povestea nu e chiar atât de clară, conform The New York Times.

Studiile făcute până acum arată rezultate amestecate. Unele confirmă că lumina albastră scade nivelul melatoninei, altele nu găsesc nicio legătură. Totul depinde de cât timp stăm cu ochii în ecran, cât de aproape îl ținem și cât de luminos este.

Un iPad folosit două ore la intensitate maximă, de exemplu, poate reduce ușor melatonina, dar o oră nu are efect. La televizor, privit de la câțiva metri distanță, efectul este practic nul. Mai mult, cei care petrec mult timp la soare pe parcursul zilei sunt mai puțin sensibili la efectele luminii seara.

Contează și faptul că nu toți oamenii reacționează la fel. Unii sunt extrem de sensibili și reacționează la cea mai mică expunere, alții au nevoie de o doză mult mai mare pentru același rezultat. Și, chiar dacă melatonina scade, nu e sigur că scăderea este suficient de mare pentru a afecta calitatea somnului.

Adevărata problemă, spun specialiștii, s-ar putea să nu fie lumina, ci ce facem pe ecrane. Activitățile interactive, jocuri video, social media, cumpărături sau gambling sunt cele mai dăunătoare, pentru că activează sistemul de recompensă al creierului și ne țin conectați.

Rețelele sociale sunt și mai periculoase: sunt create special pentru a ne ține captivi cât mai mult timp. În schimb, un film vechi și liniștitor sau o carte familiară pot avea efectul invers, ajutându-ne să ne distragem de la gândurile negative și să adormim mai ușor.

Unii specialiști chiar recomandă acest „truc” persoanelor cu insomnie: să urmărească o comedie relaxantă sau să citească ceva plăcut, dar previzibil, pentru a rupe ciclul gândurilor apăsătoare. Important este însă ca patul să rămână asociat doar cu somnul nu cu scroll-ul pe telefon.

În final, dacă adormi repede, dormi bine și te trezești odihnit, probabil că ecranele nu sunt problema ta. Mesajul cercetătorilor este simplu: nu lumina albastră în sine ne fură somnul, ci modul în care alegem să folosim dispozitivele.