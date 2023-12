Cum te ajută pokerul în carieră: Sfaturi de la experte

În carieră, nu trebuie să joci mâna care ți-a fost dată. Este una dintre primele lecții de poker și un concept important de înțeles și la locul de muncă. Blufful, evaluarea rapidă a riscurilor și citirea în timp real a persoanei de vizavi sunt toate abilități necesare în afaceri, scrie Wall Street Journal.

Ele reprezintă, de asemenea, un motiv important pentru care atât de mulți profesioniști ambițioși învață să joace Texas Hold ‘em și alte variante de poker. De exemplu, directori puternici apelează la sfaturile lui Annie Duke, doctor în științe cognitive și fostă jucătoare profesionistă de poker, care predă un curs de educație la Wharton School of the University of Pennsylvania. Femeilor, în special, le lipsesc multe dintre acele abilități pe care bărbații le învață atunci când cresc jucând poker, spune Jenny Just, fondatoare de fintech care a contribuit la înființarea Poker Power, o organizație care învață femeile să joace.

De când grupul a început să organizeze tabere de pregătire virtuală de poker online, lecțiile au devenit personale, iar peste 200 de companii, bănci și firme de avocatură, inclusiv PepsiCo și Morgan Stanley, au organizat sesiuni de pregătire. Acestea pot costa peste 10.000 de dolari pentru un grup de 30 de persoane sau 150 de dolari de persoană pentru lecțiile online.

Patrice Gordon, un antrenor de directori cu sediul la Londra, a zburat în Cipru în octombrie pentru o tabără de pregătire pentru poker, neștiind la ce să se aștepte. A învățat că în poker trebuie să te scuturi de greșeli și să mergi mai departe fără să rumegi – o lecție pe care spune că a aplicat-o și în viața profesională.

„În calitate de femeie de culoare la o masă de conducere, ai mai puțină grație dacă greșești”, spune Gordon, adăugând că, la locurile de muncă anterioare, a fost adesea unul dintre puținii lideri de culoare de la nivelul ei. „În poker, nu poți lăsa ca ceea ce s-a întâmplat în ultima partidă să îți afecteze performanța la această partidă.”

Poziția de forță

Mesele de poker nu sunt atât de diferite de sălile de consiliu. Aproximativ 93% dintre companiile din Fortune 500 sunt conduse de bărbați. Iar 96% dintre jucătorii profesioniști de poker sunt bărbați, potrivit World Series of Poker.

Erin Lydon, un fost trader de o zi și vicepreședinte al JPMorgan, care ajută Just să conducă Poker Power, spune că a învăța să citești oamenii și a juca pentru a câștiga poate ajuta la propulsarea carierei femeilor și la eliminarea diferențelor de gen.

„Ori de câte ori ești subminată, sau când cineva crede că te consideră mai puțin bună sau că nu ești capabilă, te afli într-o poziție de forță”, spune Lydon, în vârstă de 54 de ani.

Kyna England, în vârstă de 38 de ani, este o jucătoare profesionistă de poker stabilită în Las Vegas și instructoare pentru Poker Power. England a câștigat peste 1 milion de dolari în turneele de poker de când a început să joace la nivel profesionist în 2019. Trucul, spune ea, este să recunoști oportunitatea potrivită, apoi să o apuci.

England, o absolventă de matematică devenită M.B.A., a lucrat în domeniul asigurărilor și al serviciilor financiare până când și-a pierdut locul de muncă în timpul pandemiei. Pokerul, spune ea, i-a oferit rezistența necesară pentru a se adapta și a transforma activitatea secundară de poker în activitatea sa principală.

Ea a găsit investitori care să parieze pe ea și a început să joace la nivel profesionist, obținând premii în bani de la câteva mii de dolari la 180.000 de dolari la un turneu. A pierdut mai multe mâini decât a câștigat și motivează că este ca în cazul majorității slujbelor: Nu vei câștiga de fiecare dată.

În poker, dacă ai cărți groaznice sau ai impresia că cineva are cărți grozave, poți să „te retragi”, ceea ce înseamnă să renunți la joc până la următorul joc. Jucătorii profesioniști de poker dau fold în aproximativ 80% din cazuri, ceea ce le oferă posibilitatea de a studia manierele adversarilor lor pentru a-și putea forma o strategie. Lydon o numește „puterea pauzei”.

La locul de muncă, a face o pauză poate însemna să îți iei timp să te gândești înainte de a răspunde la repezeală la un e-mail de la șef sau să refuzi în mod strategic o sarcină, spune ea.

„Femeile sunt atât de dornice să mulțumească, încât nu ne permitem să luăm o pauză”, spune Lydon. „Iar pauza în poker este singurul mod în care vei câștiga jocul, altfel nu vei face decât să îți sângerezi jetoanele”.

Evaluare permanentă

Erin Stafford, un director general în vârstă de 49 de ani de la DBRS Morningstar din Chicago, spune că a devenit dependentă de poker atunci când angajatorul ei a găzduit un atelier virtual în timpul pandemiei. După ce colegii de sex masculin de la Morningstar au devenit puțin geloși pe jocurile femeilor, acestea au organizat seri de poker la nivelul întregii companii.

Stafford încă mai joacă cu colegii, în turnee de caritate și în cazinouri în timpul vacanțelor. Ea a învățat prin poker că nu trebuie să te gândești la greșelile tale, ci doar să înveți din ele. Când un membru al consiliului de administrație i-a cerut să scrie un raport despre cum ar fi gestionat diferit o fuziune – una pe care tocmai o încheiase -, spune că inițial a fost iritată, dar și-a luat gândul de la ea și a performat.

„Când cineva ne cere să ne evaluăm, putem să o luăm foarte personal”, spune ea. „Dar putem să o reformulăm ca fiind doar o parte a fiecărei zile – evaluând și căutând mereu modalități de îmbunătățire.”

Just, co-fondatorul Poker Power, conduce PEAK6, o firmă de tehnologie financiară și de gestionare a capitalului cu sediul în Chicago, cu 20 de miliarde de dolari în administrare. Just spune că și-a valorificat propriile abilități de joc de cărți în timpul unei tranzacții cu o mare bancă europeană, care dorea schimbări majore în al 11-lea ceas.

„Când am închis telefonul cu ei, l-am întrebat pe partenerul meu: ‘Ce cărți crezi că au? Și ce cărți crezi că avem noi?” Părerea noastră era că banca credea că are o pereche de dame, un stack de jetoane foarte mare și o poziție bună la masă. Dar noi credeam că, în cel mai bun caz, avea doar o pereche de zece”.

Au înțeles: probabil că banca blufa. Așa că au renunțat și au plecat. În cele din urmă, spune Just, banca s-a întors la masă și a oferit companiei PEAK6 afacerea pe care o doreau.