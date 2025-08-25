Cum poate muzica să ne controleze emoțiile din amintiri și de ce conectăm sunetele cu experiențe fără să ne dăm seama

Muzica are o capacitate remarcabilă de a conecta sunetul cu experiența trăită, modelând modul în care oamenii își amintesc trecutul. O melodie poate declanșa amintiri vii, adesea cu o viteză uimitoare. Doar câteva note pot transporta pe cineva înapoi la o petrecere din copilărie, la o primă întâlnire sau la o plimbare liniștită de seară, prezintă Earth.com.

Un nou studiu realizat de Goldsmiths University of London explorează modul în care diferite tipuri de melodii, fie că sunt blânde și acustice, fie energice și zgomotoase, afectează calitățile acestor amintiri. Rezultatele relevă o interacțiune fascinantă între proprietățile muzicale și rechemarea emoțională.

Impactul melodiilor asupra amintirilor

Cercetătorii Safiyyah Nawaz și Diana Omigie au investigat dacă trăsăturile specifice ale muzicii influențează tipul de amintiri autobiografice pe care oamenii și le amintesc.

În timp ce studiile anterioare au confirmat că melodiile sunt declanșatori puternici ai memoriei, puține au examinat modul în care tempo-ul, nivelul de acusticitate sau de energie modelează aceste amintiri.

Cercetătorii au cerut unui număr de 233 de persoane să participe la un sondaj online. Fiecare persoană a împărtășit amintiri legate de două tipuri de muzică: melodii pe care le-au ales ei înșiși și melodii populare din anii tinereții lor.

După colectarea răspunsurilor, echipa a folosit metode statistice pentru a căuta tipare.

Scopul a fost de a determina dacă anumite calități ale melodiilor, cum ar fi a fi blândă sau energică, se potriveau cu tipuri specifice de amintiri – cum ar fi amintiri vii, fericite sau triste.

Melodii energice, amintiri incitante

Rezultatele au trasat o linie clară între diferitele tipuri de melodii. Piesele mai acustice, cu energie scăzută, precum Clair de Lune a lui Debussy, au evocat adesea amintiri pline de calm, romantism sau chiar tristețe.

Astfel de amintiri au fost descrise ca fiind vii, importante și unice, deși mai puțin sociale.

În schimb, piesele energice și mai puțin acustice, precum Trap Queen de Fetty Wap, au stârnit amintiri de entuziasm, amuzament și energie socială. Participanții au raportat, de asemenea, că și-au amintit aceste amintiri mai repede decât pe cele legate de melodii mai blânde.

Alegerile personale poartă o semnificație mai profundă

Atunci când oamenii și-au ales propriile melodii, amintirile evocate au fost mai puternice și mai emoționale decât cele legate de melodiile populare comune.

Alegerile personale au purtat o semnificație mai profundă, deoarece au fost adesea conectate la momente importante din viață, cum ar fi relații semnificative sau evenimente majore.

Această descoperire este importantă, deoarece arată că familiaritatea și conexiunea personală fac din muzică un declanșator al memoriei și mai puternic.

Cercetătorii propun ca melodiile cu o semnificație personală să aibă valoare terapeutică.

În terapia de rememorare, de exemplu, redarea muzicii legate de viața unei persoane ar putea ajuta persoanele cu afecțiuni ale memoriei, cum ar fi boala Alzheimer, să-și amintească experiențe trecute mai viu și cu o mai mare pozitivitate.

Legătura dintre melodii și memorie

„Cu toții știm ce înseamnă să auzi o melodie și să fii transportat în timp la o amintire vie asociată cu acea melodie,” a remarcat Nawaz.

„Se pare că proprietățile muzicii în sine, caracteristici precum acusticitatea, intensitatea și energia, se leagă de calitățile emoționale și fenomenologice ale acelorași amintiri muzicale.”

Potrivit lui Nawaz, echipa a descoperit că melodiile mai acustice au fost asociate cu amintiri mai vii, unice și caracterizate de emoții complexe precum romantismul și adorația.

Melodiile mai zgomotoase și mai energice au fost legate de amintiri sociale, incitante, cu energie ridicată, care au fost rechemate mai rapid, a adăugat ea.

Nenumărate amintiri legate de melodii

Cercetătorii au considerat că analiza a peste 1.400 de amintiri muzicale a fost o experiență atât umilitoare, cât și inspirațională. Fiecare melodie deține nenumărate momente de viață pentru ascultătorii săi, oferind un nou mod de a vedea muzica ca fiind atemporală.

Nawaz și echipa ei au transformat, de asemenea, munca lor într-un proiect public. Ei au lansat o arhivă online de amintiri muzicale, unde unele dintre amintirile împărtășite de participanți sunt acum disponibile.

Scopul este de a lărgi colecția dincolo de eșantioanele culturale occidentale, oferind cercetării o bază mai globală. Co-autoarea studiului, Diana Omigie, a subliniat un alt factor cheie în formarea memoriei: conexiunea personală cu muzica.

„Analiza noastră aprofundată a arătat că nu doar caracteristicile muzicale influențează memoria, ci și cât de mult îi place o persoană o melodie și cât de familiară este aceasta pentru ea,” a spus Omigie.

„Sperăm că cercetările viitoare vor explora modul în care elementele muzicale interacționează cu astfel de elemente personale pentru a aduce la iveală amintirile profunde și semnificative pe care oamenii le trăiesc în viața de zi cu zi.”