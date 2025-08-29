G4Media.ro
magistrati, judecatori, pensie, procurori
Sursa foto: Pixabay / Montaj

CSM: Judecătorii din întreaga țară solicită retragerea urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor / Se solicită ”încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept”

Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) anunță că în cadrul adunărilor generale ale judecătorilor, desfășurate în perioada 26-27 august 2025, tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au luat o hotărâre unanimă în privința situației sistemului judiciar.

Acestea au decis că este imperios necesar ca autoritățile să adopte aceleași măsuri stabilite anterior de cele 16 curți de apel, solicitând în mod expres retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

De asemenea, judecătorii au cerut încetarea campaniei agresive care vizează autoritatea judecătorească, subliniind că astfel de acțiuni afectează grav statul de drept și drepturile și libertățile cetățenilor, garanții esențiale ale unei societăți democratice.

Actul normativ în discuție și campania de denigrare sunt percepute ca factori de destabilizare a sistemului judiciar și ca amenințări directe la adresa unei justiții independente.

În contextul acestei situații, pentru a trage un semnal de alarmă asupra riscului major de destabilizare a sistemului judiciar generat de proiectul de lege contestat, s-a hotărât ca activitatea instanțelor să se desfășoare în perioada următoare conform măsurilor stabilite prin hotărârile adunărilor generale. Informații suplimentare la acest subiect sunt disponibile pe portalul fiecărei instanțe de judecată.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

5 comentarii

  1. cat de nesimtiti puteti fi? aveti privilegii care nu exista in nicio alta tara din ue, si le aveti in aproape cea mai saraca tara din ue, chiar nu va e rusine?

  2. pai da .. cum sa lucreze saracele savoniere, la eliberat pedofili, traficanti de persoane, NORDIS, coruptii PSDNLUDMR ?

  3. Ce nesimțiți! Și când te gândești că odată erau oameni deștepți, este șocantă dezumanizarea, micimea … Vă dați seama să se fi putut legifera și la cine vine moartea!
    Ce monștri!

  4. Astia trebuie toti arestati. Deja reprezinta un pericol pentru siguranta nationala prin blocarea instantelor de judecata.

  5. lepre le astea speciale trebuiesc inlocuite rapid cu AI. ne trebuie un soft care sa interpreteze legea in mod uniform, care nu poate fi mituit, care nu greseste. acesti ipochimeni deconectati de la realitate trebuie sa plece din sistem

