CSM: Judecătorii din întreaga țară solicită retragerea urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor / Se solicită ”încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept”

Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) anunță că în cadrul adunărilor generale ale judecătorilor, desfășurate în perioada 26-27 august 2025, tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au luat o hotărâre unanimă în privința situației sistemului judiciar.

Acestea au decis că este imperios necesar ca autoritățile să adopte aceleași măsuri stabilite anterior de cele 16 curți de apel, solicitând în mod expres retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

De asemenea, judecătorii au cerut încetarea campaniei agresive care vizează autoritatea judecătorească, subliniind că astfel de acțiuni afectează grav statul de drept și drepturile și libertățile cetățenilor, garanții esențiale ale unei societăți democratice.

Actul normativ în discuție și campania de denigrare sunt percepute ca factori de destabilizare a sistemului judiciar și ca amenințări directe la adresa unei justiții independente.

În contextul acestei situații, pentru a trage un semnal de alarmă asupra riscului major de destabilizare a sistemului judiciar generat de proiectul de lege contestat, s-a hotărât ca activitatea instanțelor să se desfășoare în perioada următoare conform măsurilor stabilite prin hotărârile adunărilor generale. Informații suplimentare la acest subiect sunt disponibile pe portalul fiecărei instanțe de judecată.